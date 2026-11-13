В "АгроСмарт" обсудили прозрачность государственных закупок

В государственном учреждении "АгроСмарт" при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР прошло мероприятие по предупреждению коррупции и снижению коррупционных рисков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, участники рассмотрели вопросы предотвращения конфликта интересов, обеспечения прозрачности при принятии решений и недопущения использования служебного положения и государственных ресурсов в личных целях.

Особое внимание уделили предупреждению коррупционных рисков при проведении государственных закупок, взаимодействии с подрядчиками, а также соблюдению правил использования служебной информации и информационных систем.

Мероприятие было направлено на повышение правовой грамотности сотрудников, укрепление принципов законности, добросовестности и ответственности при исполнении служебных обязанностей.