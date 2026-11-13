Погода
$ 87.55 - 87.85
€ 97.10 - 98.10

АНО "Евразия" объявляет конкурс на лучший зарубежный фильм на русском языке

236  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

АНО "Евразия" открыла приём заявок на конкурс "Лучший зарубежный фильм на русском языке". Начинающие и профессиональные режиссёры, а также кинопроизводственные организации могут получить грантовую поддержку на реализацию своих кинопроектов. Приём заявок продлится до 15 декабря 2026 года.

Конкурс направлен на поддержку кинематографистов, создающих фильмы на русском языке, развитие международного культурного сотрудничества и продвижение социально значимых тем через киноискусство.

Участникам предлагается представить проекты, посвящённые национальному и культурному наследию, событиям Великой Отечественной войны, выдающимся личностям, внёсшим вклад в развитие своих стран, сохранению традиционных ценностей, актуальным проблемам общества, спорту и популяризации современного кинематографа.

Грантовую поддержку могут получить проекты в трёх категориях:

• Игровые фильмы.

• Неигровые (документальные) фильмы.

• Научно-популярные фильмы.

К участию приглашаются иностранные граждане старше 18 лет, иностранные коммерческие компании, а также некоммерческие неправительственные организации.

Конкурс предоставляет возможность как опытным кинематографистам, так и начинающим авторам реализовать свои творческие идеи, рассказать уникальные истории и представить их широкой аудитории.

Подать заявку необходимо до 15 декабря 2026 года.

Подробная информация об условиях участия, требованиях к проектам и порядке подачи заявок размещена на официальном сайте "Евразия-Кинофеста". https://evrazia-kinofest.su/konkurs-granty


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/463072
Теги:
кино, конкурс, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  