АНО "Евразия" объявляет конкурс на лучший зарубежный фильм на русском языке

АНО "Евразия" открыла приём заявок на конкурс "Лучший зарубежный фильм на русском языке". Начинающие и профессиональные режиссёры, а также кинопроизводственные организации могут получить грантовую поддержку на реализацию своих кинопроектов. Приём заявок продлится до 15 декабря 2026 года.

Конкурс направлен на поддержку кинематографистов, создающих фильмы на русском языке, развитие международного культурного сотрудничества и продвижение социально значимых тем через киноискусство.

Участникам предлагается представить проекты, посвящённые национальному и культурному наследию, событиям Великой Отечественной войны, выдающимся личностям, внёсшим вклад в развитие своих стран, сохранению традиционных ценностей, актуальным проблемам общества, спорту и популяризации современного кинематографа.

Грантовую поддержку могут получить проекты в трёх категориях:

• Игровые фильмы.

• Неигровые (документальные) фильмы.

• Научно-популярные фильмы.

К участию приглашаются иностранные граждане старше 18 лет, иностранные коммерческие компании, а также некоммерческие неправительственные организации.

Конкурс предоставляет возможность как опытным кинематографистам, так и начинающим авторам реализовать свои творческие идеи, рассказать уникальные истории и представить их широкой аудитории.

Подать заявку необходимо до 15 декабря 2026 года.

Подробная информация об условиях участия, требованиях к проектам и порядке подачи заявок размещена на официальном сайте "Евразия-Кинофеста". https://evrazia-kinofest.su/konkurs-granty