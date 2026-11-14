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В Араванском районе прошла продовольственная ярмарка

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В Араванском районе Ошской области 12 ноября прошла продовольственная ярмарка, организованная районным управлением аграрного развития, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Главной задачей мероприятия стало создание прямой площадки для сбыта сельхозпродукции без участия посредников. Это позволяет фермерам напрямую реализовывать выращенный урожай и повышать собственные доходы, а жителям - приобретать свежие продукты по доступным ценам.

Подобные инициативы направлены на поддержку местного агропромышленного сектора и обеспечение населения качественными продовольственными товарами.


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URL: https://www.vb.kg/463077
Теги:
Араванский район, Ошская область, ярмарка
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