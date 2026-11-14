В Араванском районе прошла продовольственная ярмарка

В Араванском районе Ошской области 12 ноября прошла продовольственная ярмарка, организованная районным управлением аграрного развития, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Главной задачей мероприятия стало создание прямой площадки для сбыта сельхозпродукции без участия посредников. Это позволяет фермерам напрямую реализовывать выращенный урожай и повышать собственные доходы, а жителям - приобретать свежие продукты по доступным ценам.

Подобные инициативы направлены на поддержку местного агропромышленного сектора и обеспечение населения качественными продовольственными товарами.