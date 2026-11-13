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В горах Алая установили фотоловушки для наблюдения за дикими животными

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- Назгуль Абдыразакова
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На северных склонах Алайского хребта в Кара-Суйском районе Ошской области установили фотоловушки для изучения диких животных.

Об этом сообщает организация NABU Кыргызстан.

По её данным, оборудование установили сотрудники южного отделения организации. Основная цель работы заключается в изучении среды обитания животных, их видового состава, изменений численности и особенностей поведения в естественных условиях.

Фотоловушки позволяют вести фото- и видеосъёмку без присутствия человека, не вмешиваясь в привычную жизнь обитателей гор. Полученные материалы используются для научных исследований и наблюдения за дикой природой.

NABU Кыргызстан регулярно устанавливает фотоловушки в горных районах страны. С их помощью специалисты получают изображения снежных барсов, архаров, горных козлов, маралов, косуль, кабанов, бурых медведей и других диких животных.

Собранные данные помогают исследователям изучать жизнь животных в естественной среде обитания.


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URL: https://www.vb.kg/463078
Теги:
Алайский район, Ошская область, экология, Кыргызстан, животные
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