В Генпрокуратуре создали штаб по подготовке к президентским выборам

В Генеральной прокуратуре Кыргызстана создан штаб по подготовке к президентским выборам, назначенным на 27 января 2027 года. Ведомство организует надзор за соблюдением избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По её данным, нижестоящим прокуратурам направлены соответствующие указания. Также проводятся межведомственные совещания для координации работы государственных органов и обеспечения законности избирательного процесса.

13 ноября в Генпрокуратуре состоялся обучающий семинар для сотрудников органов прокуратуры с участием члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Руслана Жакишова.

Участники рассмотрели вопросы повышения профессиональной подготовки прокурорских работников, совершенствования практических навыков и организации надзора за соблюдением избирательного законодательства.

Особое внимание уделено готовности сотрудников прокуратуры своевременно выявлять и пресекать нарушения избирательных прав граждан.