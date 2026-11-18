Представители двух российских проектов - "Магистры русского языка" и волонтеры "За русский" - посетили Кыргызский государственный кукольный театр имени Мусы Жангазиева в Бишкеке. Гости смогли увидеть спектакль "Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт" ("Пегий пес, бегущий краем моря"), поставленный по произведению Чынгыза Айтматова.

Постановка произвела на гостей большое впечатление не только художественным исполнением, но и необычной языковой формой. В спектакле кыргызский и русский языки переплетаются, становясь частью единого сценического действия.

"Язык искусства понятен, если это настоящее искусство", - поделился после спектакля директор театра Руслан Ставриди.

Участники российских проектов также высоко оценили постановку, отметив, что она позволила им увидеть, как литература, театральное искусство и языки могут дополнять друг друга.

"Для нас это уникальная возможность увидеть искусство и язык в сочетании. Настоящий восторг! Спектакль выполнен в необычной сценической форме, где кыргызский и русский языки переплетаются, создавая единое действие. Это взаимодействие языков подчеркивает философскую глубину произведения, раскрывает многослойность человеческих судеб, отраженных в постановке.

Спасибо Россотрудничеству и театру за то, что предоставили нам такую возможность. Рекомендуем спектакль всем - и взрослым, и детям, и туристам. Не пожалеете! После просмотра даже захотелось попробовать изучать кыргызский язык", - рассказали гости.

Как отмечают в Министерстве культуры, информации и молодежной политики, особенность постановки заключается именно в сочетании двух языков, которое помогает раскрыть художественную и философскую глубину произведения Айтматова.

Подобные культурные встречи становятся не просто знакомством с театральной жизнью Кыргызстана, но и возможностью для живого диалога между культурами. Произведения Чынгыза Айтматова, обращенные к общечеловеческим ценностям, продолжают объединять зрителей независимо от языка и национальности.