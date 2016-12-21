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В столице задержана девушка, обворовавшая мужчину на свидании

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ВБ

С заявлением в органы внутренних дел обратился 30-летний житель Чуйской области, села Люксембург. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина сообщил, что в интернет-пространстве познакомился с девушкой, с которой он договорился о встрече. По окончании свидания мужчина обнаружил пропажу денежных средств в размере $ 1300 и 2000 юаней.

В ходе оперативно-разыскной работы, проведенной сотрудниками патрульной милиции ГУВД г. Бишкек, по подозрению в совершении преступления задержана 21-летняя жительница Московского района.

В настоящий момент задержанная доставлена в УВД Ленинского района, первичные материалы переданы в следственный отдел.

URL: http://www.vb.kg/352504
Теги:
задержание, кража, МВД
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Комментарии
сапар
21.12.2016, 13:03

вот вам и нежные ласковые цветочки..когда говорят что с ними надо поосторожней быть то у мужиков клинит ниже пояса и ничего не слушают..не удивлюсь если эта девушка еще на него напишет заяву что он изнасиловал ее..)))таких девушек надо судить показательно..чтоб другим не повадно было..))

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р
21.12.2016, 13:49

Мужчины будете знать, что интернет знакомства это риск остаться без денег, а иногда и жизни

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