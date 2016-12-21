В столице задержана девушка, обворовавшая мужчину на свидании

С заявлением в органы внутренних дел обратился 30-летний житель Чуйской области, села Люксембург. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина сообщил, что в интернет-пространстве познакомился с девушкой, с которой он договорился о встрече. По окончании свидания мужчина обнаружил пропажу денежных средств в размере $ 1300 и 2000 юаней.

В ходе оперативно-разыскной работы, проведенной сотрудниками патрульной милиции ГУВД г. Бишкек, по подозрению в совершении преступления задержана 21-летняя жительница Московского района.

В настоящий момент задержанная доставлена в УВД Ленинского района, первичные материалы переданы в следственный отдел.