Евразийство: быть или не быть?

Идея евразийства витает в воздухе уже не один десяток лет. О нем говорят, его обсуждают, о нем спорят – но так до конца и не могут прийти к общему мнению. Спорных вопросов много. Прежде всего, что это такое – евразийство? Если рассматривать его как объединение нескольких государств – нужно ли оно этим самым государствам? Чем они рискуют, если объединятся? А чем рискуют, если не объединятся? Где тот стержень, вокруг которого должны консолидироваться участники предполагаемого союза?

И это – далеко не полный перечень вопросов, которые неизбежно всплывают, как только речь заходит о евразийстве.

Еще около ста лет назад ученые выдвигали историософскую и культурологическую концепцию Евразии как уникальной цивилизации, соединившей в себе элементы Востока и Запада. Доказывали общность судьбы, менталитета (и даже якобы происхождения) славянских и "туранских" народов. Примерно об этом же говорил известный кыргызский историк, профессор Зайнидин Курманов на круглом столе "Евразийская цивилизационная идентичность как основание нового объединения Евразии". Поддержал его в этом вопросе, а также поделился своим собственным видением евразийской проблемы депутат ЖК Султанбай Айжигитов.

Круглый стол состоялся в Бишкеке 25 апреля 2024 г. и стал первым подобным мероприятием в цикле круглых столов "Честный разговор о Евразии: пространство, задачи и будущее".

Инициатор и организатор круглого стола – общественный фонд "Ой-Пикир" при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

В дискуссии участвовали как отечественные эксперты, так и их коллеги из Казахстана, Узбекистана и России: доктор исторических наук Зайнидин Курманов, кандидат исторических наук Каныбек Кудаяров, профессор КРСУ Гульжигит Сооронкулов, завкафедрой международной журналистики КРСУ Виталий Панков, научный сотрудник НИСИ при Президенте КР Шерадил Бактыгулов, доцент кафедры международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии из Узбекистана Ильдар Якубов, казахский политолог Замир Каражанов, член Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан Руслан Казкенов, сотрудник новосибирской организации, занимающейся изучением стран Центральной Азии и вопросов публичной дипломатии Мухаммад Назаров.

В качестве зрителей присутствовали студенты КРСУ – будущие журналисты-международники.

С приветственным словом к участникам обратились депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов, Первый секретарь Посольства РФ в КР Андрей Ростков, экс-министр иностранных дел КР Аликбек Джекшенкулов, а также по видеосвязи – научный сотрудник ИСАА МГУ им. Ломоносова, аналитик Фонда Горчакова Дарья Сапрынская.

Андрей Ростков отметил, что мир трансформируется, и Евразия начинает занимать в нем особое место. "Под евразийским партнерством мы чаще понимаем экономическое сотрудничество. Тема идентичности – тематика не столь очевидная и не столь популярная. Идентичность складывается на основе общности территории, языка, зачастую – религии. А Евразия представляет собой мозаику из 300 с лишним различных народов. Казалось бы – как они могут взаимодействовать? Но, тем не менее, история подтверждает, что сотрудничество – единственный путь к процветанию. Невозможно построить хорошие отношения с соседями, не взаимодействуя абсолютно во всех сферах, а не только в экономике".

Дарья Сапрынская, обращаясь к участникам дискуссии, говорила об актуальности тематики этого круглого стола. "В настоящее время существует большое количество идеологий, которые сталкиваются между собой. Мы находимся в парадигме разных научных школ и разных представлений. И все они влияют на общественное, публичное сознание". По словам представителя Фонда Горчакова, большинство людей уже понимают, что лучше окружить себя друзьями, а не врагами. Лучше дружить и объединяться, в основном поэтому сейчас актуальна, как никогда, идея евразийства. "Мы сейчас находимся на новом этапе трансформации евразийского пространства".

Аликбек Джекшенкулов подчеркнул, что единственный выход для Кыргызстана он видит в поддержании идеи евразийства, евразийского духа. Если рассуждать о том, куда идти нашей стране и с кем дружить, в чью пользу делать выбор – в пользу Европы с ее чуждыми Кыргызстану ценностями или в пользу соседей по евразийскому пространству, то этот выбор очевиден: "Нашему небольшому государству, но с богатой историей, с очень добрым и восприимчивым народом, евразийская цивилизация даст возможность построить лучшее будущее".

Говорил эксперт и о западной пропаганде, которая навязывает нашему обществу много негатива. Направлена она главным образом на разделение, разобщение народов, населяющих Евразию. Необходимо делать все, чтобы противостоять этой пропаганде.

Гость из Узбекистана Ильдар Якубов: "Конечно, нужна объединяющая евразийская идея. И Центральная Азия, безусловно, должна быть частью этих процессов. Мы имеем в виду Евразию без прибрежных государств. Это не Большая Евразия, которая включает Китай. Индию, Южную Корею, Западную Европу. Но все равно это слишком большая территория, чтобы объединиться и стать единым целым. Центральная Азия сама по себе представляет древнейшую цивилизацию, которая так или иначе оказывала и оказывает влияние на ближних и дальних соседей. Можно говорить о центральноазиатской идентичности, но здесь сильно влияние так называемого русского мира. Является ли она частью русского мира?

В последнее время все чаще говорят о тюркском мире. Но и о единстве этого концепта тоже говорить не приходится. На мой взгляд, контуры идеального и наиболее реалистичного сценария, Большой Евразии – Россия, Китай, тюркский мир".

С точки зрения казахского эксперта Руслана Казкенова, Россия и Центральная Азия – основные центры евразийства. А основным центром притяжения евразийства в Центральной Азии является Казахстан. В России, по мнению эксперта, таким центром должна стать Казань: Татарстан, считает он, ментально и идейно ближе к Центральной Азии. Против идеи объединения Евразии будут Запад, Япония и другие страны, недружественные Российской Федерации (потому что именно она будет сплачивать вокруг себя азиатские государства). Китай тоже будет настороженно относиться к этому объединению: у него уже есть свои наработанные проекты вроде Шелкового пути.

"Но основной риск – это Турция с ее проектом "Туран". Турция, как и Россия, борется за Центральную Азию. Евразийство пока еще находится на стадии обсуждения, а "Туран" уже действует. Как бы не пришлось России идти на какие-то уступки Турции и объяснять, что евразийский проект – не конкурент "Турану", он выше".

Гульжигит Сооронкулов уверен, что объединять государства следует на основе толерантности, добрых, дружеских отношений между народами, населяющими эту огромную территорию. Если исключить из повестки само понятие "враг", интеграционные процессы пойдут гораздо быстрее и продуктивнее.

Шерадил Бактыгулов тоже сделал упор на духовной составляющей евразийства. И сослался на некоторых исследователей, которые предлагают воспитывать в людях (главным образом в молодежи) евразийский характер – как особый тип мировоззрения, способный преодолеть крайности Востока и Запада, сочетающий их лучшие черты – предприимчивость и духовность. В формировании "нового евразийского человека" должны участвовать все страны Евразии

С важностью толерантного подхода согласился Виталий Панков: "Если мы говорим об истории формирования некой евразийской общности, то часто идем на поводу у современных историков с их национальными амбициями. Если необходимо сформировать некую политическую и культурную общность, надо, конечно, начинать с толерантности. Процесс национальной самоидентификации, который начался с распадом СССР, приводит к огромному количеству перегибов, попыткам интерпретировать что-то в удобном для себя ключе. Наверное, не стоит лишний раз идентифицировать народы древности с современными, не надо фиксировать внимание на каком-то туманном "скверном имперском наследии".

Для меня вопрос в другом: насколько необходима эта интеграция? Я думаю, она уже состоялась намного раньше, с ней приходится считаться. Она неизбежно будет происходить и дальше. Сейчас, когда мир становится многополярным, нам главное только решить – с кем мы".