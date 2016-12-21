Задержаны несколько группировок фальшивомонетчиков

Милиционеры задержали несколько группировок фальшивомонетчиков в разных регионах республики. Об этом сообщает МВД.

В Баткенской области в ходе спецоперации была найдена группа, которая пыталась наладить сбыт фальшивой иностранной валюты. Ранее, 19 декабря сотрудники ГУБНОН МВД и Баткенское РОВД задержали двоих мужчин, которые пытались сбыть фальшивые купюры. Оба задержанных оказались жителями Баткена, 1988 года рождения. У задержанных при себе были 5 тысяч фальшивых долларов. Задержанные были водворены в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье 198 "Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" УК КР.

Напомним, недавно в Бишкеке в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 20 ноября этого года задержанный К.А. получил 3 тысячи фальшивых долларов США от своего знакомого по имени Ражап с целью сбыта.

Через "покупателя" по цепочке сотрудники милиции вышли на ранее судимых Ражапа и Рамазана. При проведении обысков у задержанных изъято 14 300 фальшивых долларов США.