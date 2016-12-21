МП "Тазалык" создает новогоднее настроение в Бишкеке

В целях создания новогоднего настроения у горожан впервые в Бишкеке сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" оформили спецмашины учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по инициативе сотрудников предприятия собственными силами новогоднее оформление было сделано на 8-ми мусоровозах, которые теперь создают новогоднюю атмосферу в городе и радуют бишкекчан.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.