На днях Бишкек с визитом посетил глава МИД Соединенного королевства Дэвид Кэмерон. Его приезд был обставлен с большой помпой – всё-таки мистер Кэмерон является признанным тяжеловесом британской политики, ранее он целых шесть лет занимал пост премьер-министра этой островной страны, напоминает издание AsiaToday.

Как сообщалось в официальных пресс-релизах, выпущенных по итогам однодневного визита, в Бишкеке английский гость провёл переговоры с президентом КР Садыром Жапаровым и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым. В результате стороны подписали Программу сотрудничества между министерством иностранных дел КР и министерством иностранных дел Великобритании на период с 2024 по 2026 годы. Помимо прочего, речь шла и о создании инвестиционного фонда поддержки кыргызского малого и среднего бизнеса с уставным капиталом 19 миллионов фунтов стерлингов. Сумма откровенно смехотворная, учитывая товарооборот республики со своими ближайшими соседями и партнёрами (Китай – около пяти миллиардов долларов, Россия – порядка четырёх миллиардов). Если Лондон пытался подкупить Бишкек, то он явно пожадничал.

Возможно, скромные результаты блиц-поездки объясняются тем, что власти КР изначально отнеслись к гостю с настороженностью. В политике Дэвид Кэмерон зарекомендовал себя как человек-катастрофа: при его премьерстве в Великобритании прошел референдум о выходе королевства из Евросоюза, при нем западная коалиция в пух и прах разбомбила Ливию, при нём легализовали однополые браки. И вот человек, силой оружия уничтоживший целое суверенное государство, разрушивший традиционную модель семьи и создавший условия для развала ЕС, приезжает к вам в страну. Чего можно от него ожидать? Только деструктива.

Что, собственно, и произошло. Если на публике гость вежливо улыбался, то в кулуарах, как сообщают осведомленные источники, не стеснялся применять излюбленную английскую тактику выкручивания рук. В частности, угрожал вторичными санкциями за "слишком тесные" контакты с Москвой.

Трудно сказать, с какой степенью доверия власти Кыргызстана восприняли вышеперечисленные доводы мистера Кэмерона. Можно предположить, что степень эта не была слишком высокой, поскольку у себя на родине нынешний глава британского МИД известен, как поклонник наркотических веществ. На сей счёт имеется свидетельство лорда Майкла Эшкрофта, автора книги "Зовите меня Дэйв". Мистер Эшкрофт человек авторитетный и хорошо информированный – в своё время он был казначеем Консервативной партии Великобритании, а нынешний министр иностранных дел как раз и позиционирует себя в качестве консерватора. Сведения о психотропных препаратах, которыми баловался (балуется?) Дэвид Кэмерон, взяты из этого издания.

А может, всё дело в том, что мистер Кэмерон имеет титул барона и потому всё сказанное им автоматически ассоциируется с Мюнхгаузеном? Правда, в Кыргызстан Дэвид прилетал не на ядре, а на обычном самолёте, но всё равно после его посещения в Бишкеке ещё долго ощущался стойкий шлейф фирменного английского лицемерия.