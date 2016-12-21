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Акылбек Жапаров: Пьяных водителей нужно воспитывать сингапурским методом

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 21 декабря, на заседании парламента депутат Акылбек Жапаров предложил применить метод Сингапура, чтобы отучить кыргызстанцев от вождения в нетрезвом состоянии.

"В Сингапуре до сих пор действует закон, согласно которому за то, что на улице плюют жевательную резинку, штрафуют на $300. Деньги нужно заплатить на месте. В противном случае нарушителя наказывают битьем палкой по ступням ног 33 раза. Был случай, когда гражданин США, приехав в Сингапур, плюнул жевательную резинку на улице. Его наказали, несмотря на просьбы президента Штатов, так как там законы для всех едины. У нас тоже нужно ввести такие методы. Иначе мы не сможем привить культуру. Это касается и нетрезвых водителей. Если пьяный водитель просит у сотрудников патрульной милиции помощи, то они должны помочь. К примеру, если сотрудник патрульной милиции привезет пьяного водителя домой, то его родственники будут только рады и отблагодарят его. Нам нужно привить такую культуру", - считает депутат.

URL: http://www.vb.kg/352528
Теги:
Акылбек Жапаров, ДТП
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Комментарии
Болотбек
21.12.2016, 17:54

А как наказывать к примеру казнокрадов или просто взяточников,или любителей рейдерских захватов и вообще бессовестных людей?

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Болотбек
21.12.2016, 20:43

Наказывать конечно надо, но наверное более цивилизовано. А вот ещё предложил бы как наказывать заворававшихся чиновников. 

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Карабалта
21.12.2016, 22:56

Ну это мы без него знаем. Без его величества)

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Манас
21.12.2016, 23:05

Чёткое мнение,подерживаю.

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А А
21.12.2016, 23:42
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Комментариев: 1

Надо ещё наказывать тех,которые много обещяют и коррумпированных чиновников отрубать пальцы и язык как в Китае

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MaX asdf
22.12.2016, 00:43
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Комментариев: 851

А кто мешает свои, существующие законы заставить работать, вместо того чтобы попусту болтать и оглядываться на другие страны? Если бы даже по нынешним законам у нас штрафовали каждого харкуна, то давно бы уже плеваться перестали. Законы у нас нормальные, проблема в том, что о ни не исполняются. Ну введете вы, к примеру, наказание палками и что? Да точно так же не будет исполняться.

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