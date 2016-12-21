Акылбек Жапаров: Пьяных водителей нужно воспитывать сингапурским методом

Сегодня, 21 декабря, на заседании парламента депутат Акылбек Жапаров предложил применить метод Сингапура, чтобы отучить кыргызстанцев от вождения в нетрезвом состоянии.

"В Сингапуре до сих пор действует закон, согласно которому за то, что на улице плюют жевательную резинку, штрафуют на $300. Деньги нужно заплатить на месте. В противном случае нарушителя наказывают битьем палкой по ступням ног 33 раза. Был случай, когда гражданин США, приехав в Сингапур, плюнул жевательную резинку на улице. Его наказали, несмотря на просьбы президента Штатов, так как там законы для всех едины. У нас тоже нужно ввести такие методы. Иначе мы не сможем привить культуру. Это касается и нетрезвых водителей. Если пьяный водитель просит у сотрудников патрульной милиции помощи, то они должны помочь. К примеру, если сотрудник патрульной милиции привезет пьяного водителя домой, то его родственники будут только рады и отблагодарят его. Нам нужно привить такую культуру", - считает депутат.