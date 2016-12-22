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Танцоры Кыргызстана завоевали серебро турнира Гран-при в Латвии

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Гулиза Авазова

Пара из Кыргызстана Артем Семеренко и Валерия Качалко завоевала серебро международного турнира Baltic Grand Prix - 2016 по спортивным бальным танцам в Риге (Латвия).

Как сообщает Федерация танцевального спорта Кыргызстана, турнир является одним из масштабных и собирает лучших танцоров мира.

В состязаниях по латиноамериканской программе, которая включает в себя самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и джайв, кыргызстанцы боролись за медали среди 59 пар из 20 стран.

Среди взрослых танцоров пара Семеренко-Качалко завоевала серебро турнира, пропустив вперед дуэт из Израиля - Женю Суворова и Женю Либман.

Помимо этого, в рамках турнира прошел чемпионат мира среди молодежи по латиноамериканской программе, в котором приняли участие две пары из Кыргызстана. По итогам чемпионата пара Рустам Резванов и Анастасия Зуева заняла 46-е место, а Кайрат Алгадаев и Елизавета Макарова стали 59-ми среди 71 пары.

URL: http://www.vb.kg/352556
Теги:
танцы, турнир
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