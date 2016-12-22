Депутат призвал премьера наказать главу ФУГИ за конфликт с главой комитета

Сегодня, 22 декабря, на заседании парламента депутат Айтмамат Назаров призвал правительство рассмотреть на соответствие занимаемой должности председателя Фонда управления государственным имуществом Мелиса Мамбетжанова.

"Премьер должен рассмотреть этическое поведение этого чиновника. Он, как известно, через СМИ вступил в конфликт с председателем комитета по экономике и фискальной политике Нурланом Макеевым: несмотря на то, что сам не ходит на заседания, еще и учит депутата, чем ему заниматься", - возмутился депутат.

Вице-спикер Алтынай Омурбекова добавила, что парламент письменно обратится к премьеру по данному вопросу.

"В правительстве должен быть отдел, который рассматривает этическое поведение чиновников, там и должны этим заняться", - считает депутат.