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Депутат призвал премьера наказать главу ФУГИ за конфликт с главой комитета

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 22 декабря, на заседании парламента депутат Айтмамат Назаров призвал правительство рассмотреть на соответствие занимаемой должности председателя Фонда управления государственным имуществом Мелиса Мамбетжанова.

"Премьер должен рассмотреть этическое поведение этого чиновника. Он, как известно, через СМИ вступил в конфликт с председателем комитета по экономике и фискальной политике Нурланом Макеевым: несмотря на то, что сам не ходит на заседания, еще и учит депутата, чем ему заниматься", - возмутился депутат.

Вице-спикер Алтынай Омурбекова добавила, что парламент письменно обратится к премьеру по данному вопросу.

"В правительстве должен быть отдел, который рассматривает этическое поведение чиновников, там и должны этим заняться", - считает депутат.

URL: http://www.vb.kg/352564
Теги:
парламент, правительство, Алтынай Омурбекова
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Комментарии
кыргызбай
22.12.2016, 14:40

Гнилые депутаты торговцы и уличные с временного ОПГ ЖК КР успокойтесь, Глава ФУГИ правду сказал, Вы заняты своими личными интересами, как Вы сегодня отличилась депуташа Сурабалдиева по рынку в г. ош, вот Ваша работа, не вмешивайтесь в работу Правительства КР, от одни беспределы и хаос в стране.

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Ас
22.12.2016, 15:06

А кто дал право депам учить других, что им делать? Депы не работают, только протирают штаны и приходят в ЖК, чтобы языком почесать и зарплату получить. Подавляющее большинство депов вообще надо в школу отправлять за базовым образованием. Т.н. председателя комитета Нурлана Макеева я хорошо знаю-челночник, поднялся на трусах и шлепанцах, которые привозил из Турции. Все его "достижения" куплены за определенную мзду и все это знают. Поэтому его потуги кого-то учить просто смехотворны. Сразу предупреждаю, во избежание спекуляций что Мамбетжанова не знаю и в жизни его не видел. Рожа у него тоже самодовольная и гордиться особо нечем, но он не обязан каждый день торчать в ЖК, потому что депам хочется свое тщеславие потешить!

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