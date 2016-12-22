Волейболисты Кыргызстана стартуют в зональном чемпионате с Афганистаном

Определились соперники сборной Кыргызстана по волейболу в рамках зонального чемпионата Азии.

По данным Федерации волейбола Кыргызстана, 21 декабря в Дакке (Бангладеш) состоялась жеребьевка чемпионата Центральной зоны. В этом году в центральной зоне выступят пять команд, которые сыграют между собой в один круг.

Борьбу за победу, помимо Кыргызстана, будут вести сборные Бангладеш, Мальдивских островов, Афганистана и Непала.

По итогам группового раунда команды, занявшие 1-2-е места, сыграют в финале. Команды, занявшие 3-4-е места, встретятся в матче за 3-е место.

Расписание матчей:

22 декабря

Афганистан - Бангладеш Мальдивы - Непал

23 декабря

Кыргызстан - Афганистан Непал - Бангладеш

24 декабря

Мальдивы - Кыргызстан Непал - Афганистан

25 декабря

Мальдивы - Афганистан Кыргызстан - Бангладеш

26 декабря

Кыргызстан - Непал Мальдивы - Бангладеш

27 декабря

Матч за 3-е место Финал

Напомним, в сентябре этого года в Чолпон-Ате прошел отборочный раунд чемпионата мира, где сборная Кыргызстана заняла первое место, обыграв Мальдивы и Бангладеш.