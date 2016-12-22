Волейболисты Кыргызстана стартуют в зональном чемпионате с Афганистаном

Определились соперники сборной Кыргызстана по волейболу в рамках зонального чемпионата Азии.
По данным Федерации волейбола Кыргызстана, 21 декабря в Дакке (Бангладеш) состоялась жеребьевка чемпионата Центральной зоны. В этом году в центральной зоне выступят пять команд, которые сыграют между собой в один круг.
Борьбу за победу, помимо Кыргызстана, будут вести сборные Бангладеш, Мальдивских островов, Афганистана и Непала.
По итогам группового раунда команды, занявшие 1-2-е места, сыграют в финале. Команды, занявшие 3-4-е места, встретятся в матче за 3-е место.
Расписание матчей:
22 декабря
23 декабря
24 декабря
25 декабря
26 декабря
27 декабря
Напомним, в сентябре этого года в Чолпон-Ате прошел отборочный раунд чемпионата мира, где сборная Кыргызстана заняла первое место, обыграв Мальдивы и Бангладеш.