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Волейболисты Кыргызстана стартуют в зональном чемпионате с Афганистаном

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Гулиза Авазова

Определились соперники сборной Кыргызстана по волейболу в рамках зонального чемпионата Азии.

По данным Федерации волейбола Кыргызстана, 21 декабря в Дакке (Бангладеш) состоялась жеребьевка чемпионата Центральной зоны. В этом году в центральной зоне выступят пять команд, которые сыграют между собой в один круг.

Борьбу за победу, помимо Кыргызстана, будут вести сборные Бангладеш, Мальдивских островов, Афганистана и Непала.

По итогам группового раунда команды, занявшие 1-2-е места, сыграют в финале. Команды, занявшие 3-4-е места, встретятся в матче за 3-е место.

Расписание матчей:

22 декабря

  1. Афганистан - Бангладеш
  2. Мальдивы - Непал

23 декабря

  1. Кыргызстан - Афганистан
  2. Непал - Бангладеш

24 декабря

  1. Мальдивы - Кыргызстан
  2. Непал - Афганистан

25 декабря

  1. Мальдивы - Афганистан
  2. Кыргызстан - Бангладеш

26 декабря

  1. Кыргызстан - Непал
  2. Мальдивы - Бангладеш

27 декабря

  1. Матч за 3-е место
  2. Финал

Напомним, в сентябре этого года в Чолпон-Ате прошел отборочный раунд чемпионата мира, где сборная Кыргызстана заняла первое место, обыграв Мальдивы и Бангладеш.

URL: http://www.vb.kg/352566
Теги:
волейбол, чемпионат
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