Профессор Чонтоев: Конкуренция за воду в Центральной Азии только усилится

"Страны Центральной Азии – одни из наиболее уязвимых к рискам изменения климата. Его следствием стал дополнительный водный стресс, который будет лишь усиливаться. В ЦА ожидается большее повышение температуры по сравнению со среднемировым значением. В то время как в регионе одна из самых низких эффективностей водопользования. Между тем, ожидается, что к 2040 году водный стресс в некоторых районах Центральной Азии увеличится в 2,8 раза", - сказал директор Института водных проблем и гидроэнергетики НАН Кыргызстана, доктор географических наук, профессор Догдурбек Чонтоев на круглом столе, посвященной Всемирному дню воды -2024 "Вода для мира".

Как отмечалось на встрече, сегодня вопросы водно-энергетических ресурсов остро стоят на повестке дня, а эффективное использование водных ресурсов имеет немаловажное значение и стратегическую важность. В последние годы во всем мире стали особенно ощущаться климатические изменения в виде таяния ледников, увеличения количества различных природных катаклизмов, что несет большие угрозы и риски для социально-экономического развития и продовольственной безопасности, в том числе стран нашего региона.

В этой связи на круглом столе обсуждались перспективы развития водосберегающих технологий в Кыргызстане в условиях изменения климата, возможности использования подземных вод горных родников для водоснабжения, освоения водно-энергетических ресурсов трансграничных рек, проблемы адаптации к изменению климата и рационального использования водных и природных ресурсов. То есть те вопросы, которые напрямую связаны с приоритетными направлениями для устойчивого развития всего центральноазиатского региона.

На вопросы vb.kg по результатам обсуждений ответил профессор Догдурбек Чонтоев.

Догдурбек Токтосартович, что вы имели в виду, говоря о водном стрессе, и каким образом он может повлиять на нашу жизнь?

- Водный стресс – это ситуация, при которой доступные водные ресурсы недостаточны для удовлетворения потребностей как людей, так и экосистем. Безусловно, ожидаемое ухудшение водных ресурсов окажет долгосрочное негативное влияние на продовольственную, энергетическую и экологическую безопасность в регионе, а также может усилить конкуренцию за воду между странами региона. Вот поэтому, считаю, чем больше граждан Кыргызстана узнают о водных проблемах, тем скорее произойдет изменение отношения к воде как к неограниченному ресурсу, на самом деле являющемуся довольно ценным. Проблема же заключается в том, что не все люди это понимают, особенно те, которые проживают в крупных городах или городах с хорошей водообеспеченностью.

Но наша республика обладает достаточно богатыми водными ресурсами по сравнению с другими странами ЦА.

- Суммарные запасы водных ресурсов нашей страны составляют около 486 кубических километров. Сюда входят речные стоки, запасы воды в ледниках, озерах, подземные воды. Наша страна, кстати, единственная страна в Центральной Азии, водные ресурсы которой полностью формируются на ее собственной территории. Основными источниками водных ресурсов являются атмосферные осадки и горные ледники.

С гор в долины стекает 51,9 км3 воды в год, из которых самой республикой используется менее четверти 13,48 км3. Большая часть речного стока Кыргызстана поступает на территории соседних государств: в Казахстан, Узбекистан, Китай, Таджикистан. Порядка 77 процентов ежегодного стока сосредоточено в странах, где расположены истоки рек, Кыргызстане и Таджикистане. В то время как 85 процентов водных ресурсов используется для орошения в странах ниже по течению: в Узбекистане, Туркменистане и Казахстане.

В природном отношении Центральная Азия представляет собой единую территорию, это единство обеспечивается, прежде всего, речными системами - Амударьей, Сырдарьей, Чу, Таласом.

А какова динамика таяния ледников в связи с изменением климата? Эта проблема нас касается?

- По данным Каталога ледников СССР, в середине прошлого столетия на территории Кыргызской Республики ледники занимали общую площадь 8009 квадратных километров (4,1 процента площади республики), объемом 493 км3. В связи же с глобальным потеплением ледники Кыргызстана интенсивно сокращаются в размерах. Этот процесс начался со второй половины ХIХ века (с окончанием малого ледникового периода) и активизировался после 1972 года.

В настоящее время общая площадь оледенения составляет 6684 км2, объемом 390 км3. То есть за эти годы площадь ледников сократилась на 1325 км2 и составляет теперь 3,3 процента от общей площади Кыргызстана. Начиная с 1972 года, баланс массы ледников нашей страны исключительно отрицательный. А потому конкуренция за воду в Центральной Азии только усилится.

И какой выход из ситуации предлагаете вы, ученые?

- Выход видится в постоянном мониторинге и научных исследованиях в области водных ресурсов на фоне изменения климата на планете. И, конечно, в разработке эффективного регулирования и управления водно-энергетическим комплексом, в частности Центральной Азии. Разумеется, это невероятно сложная задача. Однако крайне важно раскрыть весь потенциал всех трансграничных речных бассейнов путем создания новых эффективных механизмов совместного регионального регулирования.

Безусловно, каждая страна стремится защищать свои национальные интересы и использовать воду на своей территории, максимально извлекая выгоду для развития своей экономики. Но крайне важно осознать важность и необходимость сотрудничества в области использования трансграничных рек, отдавая приоритет коллективным интересам.

С какими зарубежными партнерами сотрудничает ваш институт, какие проекты осуществляются?

- Деятельность нашего института ориентирована на проведение фундаментальных научных исследований и прикладных разработок, имеющих приоритетное и стратегическое значение для Кыргызстана. В институте функционируют шесть лабораторий – поверхностных водных ресурсов, рационального использования и охраны подземных вод, гидроэнергетики, опасных экзогенных гидрогеологических процессов, горных экосистем, геоинформационных систем и технической поддержки.

Кроме того, для проведения постоянного мониторинга экзогенных геологических процессов (ЭГП) в долине р. Ала-Арча с целью прогнозирования времени их опасных проявлений и выработке защитных рекомендаций в Институте водных проблем и гидроэнергетики НАН КР создан Ала-Арчинский полигон. Долина Ала-Арча, подверженная повышенной селевой активности, представляет собой угрозу не только для посетителей популярного парка, но и для жителей Бишкека. Однако благодаря высокогорной озерно-гляциологической станции Адыгене и системе автоматического предупреждения селевой опасности, работа Ала-Арчинского полигона обеспечивает своевременное оповещение о селевых угрозах, тем самым защищая жизни людей.

В 2006 году при Институте водных проблем и гидроэнергетики Национальной Академии наук был создан Тянь-Шаньский высокогорный научный центр. Он ориентирован на выполнение комплексных исследований с целью мониторинга климатических, гляциологических и гидрометеорологических процессов в их динамике и развитии. Для постановки стационарных исследований выбран бассейн озера Иссык-Куль и долина реки Чон-Кызыл-Суу, приуроченная к северному склону хребта Тескей Ала-Тоо и охватывающая интервал высот от 1606 до 4000 метров.

И, конечно, тесно работаем с нашими коллегами из разных стран. В частности, с Федеральным исследовательским центром комплексного изучения Арктики имени академика Н. Лаверова РАН, Институтом дистанционного зондирования и ГИС (Дехрадун, Индия), Институтом экологии и географии Академии наук Китая, с МГУ имени Ломоносова, Казахским институтом гидрогеологии и геоэкологии имени У. Ахмедсафина, с Региональным экологическим центром Центральной Азии, Японским университетом в Киото и другими.

Подписан договор с университетом Колорадо по оценке роли ледников и сезонного снежного покрова в гидрологии гор Высокой Азии, по оценке роли ледника Кара-Баткак в гидрологии бассейнов рек Чон-Кызыл-Cуу. Наши сотрудники повышают квалификацию и проходят обучение по приглашению зарубежных центров.

С Институтом экологии и географии Академии наук Китая с 2012 года ведутся исследования горных экосистем Тянь-Шаня в условиях изменения климата. Институт исследования Тибетского плато АН КНР осуществляется мониторинг абляции ледника Григорьева (южный макросклона Тескей Ала-Тоо). С Институтом метеорологии пустынь при Китайской метеорологической администрации изучаем изменчивость деревьев и определение их возраста на фоне изменения климата.

С университетом Киото проводится изучение процессов образования ледникового покрова, таяния снега и энергетического баланса в высокогорных условиях. Ведется плодотворное сотрудничество с учеными МГУ, РАН по определению баланса массы ледников и математическое моделирование динамики ледников. С коллегами из Брюссельского университета ведется радиозондирование ледников (измерение толщины ледников). С учеными из университета Рединга (Великобритания) с 2019 года изучаем вариации состава стабильных изотопов в бассейне реки Чон-Кызыл-Суу.

Как отмечалось на встрече, вода действительно очень чувствительный фактор. Тем более, когда речь идет о ресурсе, обеспечивающем независимость, иначе, видимо, и быть не может. Водный стресс уже существует во многих странах мира. В ряде стран из-за множества спорных моментов по этой причине наблюдается напряженность. Не случайно впервые за 46 лет, в марте 2023 года в Нью-Йорке состоялась конференция ООН, посвященная прогрессу в достижении целей, связанных с водой и санитарией. На ней была сформирована повестка и основные задачи проведения Всемирного дня воды -2024.

Это прежде всего - выработка мер для решения проблемы обеспечения всего населения земного шара пресной питьевой водой, информирование общества о важности сохранения водных ресурсов и бережного обращения с ними и объединение усилий государств, международных организаций, бизнеса, а также физических лиц по улучшению качества пресной воды и достижению баланса с помощью так называемой водной дипломатии. Международное сотрудничество и диалог, как известно, - лучшая профилактика конфликтов.