Пока Луна растет - действуйте. Гороскоп с 12 по 18 октября

Луна будет расти в течение всей недели, создавая благоприятные условия для старта проектов и новых дел, продвижения задуманного. Важно не откладывать работу с документами и новыми проектами в долгий ящик С 24 октября Меркурий начинает ретроградное движение, что существенно притормозит продвижение новых проектов, затянет получение документов. Если есть срочные дела, решайте их в течение этой недели. Благодаря настойчивости удастся получить заметные результаты в делах, а также в консультировании. Усложнять жизнь могут перепады настроения, ревность, зависть. Постарайтесь на идти на поводу у эмоций, а продумывайте каждый свой шаг.

Овен - наберите ь терпения и шаг за шагом претворяйте задуманные планы в жизнь. Благодаря терпению вы сумеете добиться своего, как в делах, так и учёбе. Сорвавшись в омут эмоций, вы рискуете уйти с намеченного пути и погрузиться в череду конфликтов в личной жизни. Воздержитесь от поспешных трат денег на развлечения, покупки, а также инвестиций. Поддавшись соблазнам вам придётся подсчитывать многочисленные убытки. Брать или давать деньги в долг, оформлять кредиты не желательно.

Телец - придерживайтесь спокойного ритма жизни, выделяя достаточно времени для отдыха и восстановления здоровья. Без лишней суеты, вы сможете справиться с домашними делами, реализовать задуманное в собственном бизнесе, придав ему больше устойчивости и заняться профилактическими процедурами. Поддавшись на эмоциональные высказывания знакомых или руководства, вы можете вступить в череду конфликтов, которые надолго выбьют из эмоционального равновесия.

Близнецы - вновь в вашей жизни появятся люди с которыми когда-то работали или дружили. Восстановив общение с ними, вы продолжите сотрудничество и общение на новом уровне. Прислушайтесь к полученным советам. Они помогут найти ответы на многие вопросы, предотвратить надвигающуюся бурю в личных отношениях. Поездок ожидается больше обычного, но результативными окажутся поездки на небольшие расстояния. Дальние путешествия могут доставить немало хлопот, в том числе со здоровьем.

Рак - пока отношение к вам руководства и влиятельных людей благосклонное, решайте финансовые вопросы и накопившиеся проблемы. Постарайтесь только не опаздывать на встречу и своевременно выполните свои обещания. Пунктуальность и обязательность сыграют вам на руку. Возможен рост доходов и получение важных документов. В личной жизни разгораются страсти. Принимая близко к сердцу поступки и слова любимого человека, детей, вы усугубите для себя ситуацию. От покупок, развлечений и незапланированных инвестиций воздержитесь.

Лев - энергии будет хоть отбавляй, но использовать её нужно с умом. Направив все силы на споры с домочадцами и близкими людьми, пытаясь им что-то доказать, вы только разворошите угли давних конфликтов. Устремившись к знаниям и развитию в карьере, продвижению услуг своего бизнеса, выстраиванию деловых отношений с людьми издалека, вы достигните заметных положительных результатов. Продуктивно сложатся как деловые поездки, так и развлекательные путешествия.

Дева - прежде чем реагировать на проученные сообщения, услышанные новости, восстановите эмоциональное равновесие, взвесьте все за и против. Вокруг вас много недоброжелателей, интриганов, которые всячески пытаются создать вокруг вас нездоровую атмосферу. От незапланированных поезде воздержитесь. Сохранив спокойное ресурсной настроение, вы примите неочевидное для интриганов и паникёров решение, которое существенно усилит ваши позиции в карьере, предотвратит конфликты. Благодаря интуиции вы создадите дополнительные финансовые потоки и сможете сделать хорошие приобретения.

Весы – претворяйте в жизнь возникшие идеи, совершайте поездки, принимайте участие в деловых и дружеских мероприятиях, устраивайте вечеринки и свидания. Ваше стремление к успеху, позволит достичь желаемой цели. Можно заниматься отправкой посылок, грузов, заказывать что-либо из-за рубежа. Лишь финансы могут создавать головную боль. Воздержитесь от участия в новых инвестиционных проектах, а также от шопинга и участия в онлайн распродажах. Решения, связанные с финансами, окажутся убыточными для вас.

Скорпион – критичный взгляд на жизнь и, основанные на нём, колкие реплики как в адрес руководства, так и домочадцев могут ещё больше усложнить взаимодействие. Вам не обязательно высказываться по каждому поводу. Позвольте себе больше отдыха, восстанавливающих здоровье процедур. Восстановив эмоциональное равновесие и жизненный тонус, вы по-иному взгляните на жизнь, увидев вокруг себя не только проблемы, но и возможности, что позволит укрепить положение на работе, заручиться поддержкой влиятельных людей, увеличить доходы.

Стрелец - обмен информацией, встречи, знакомства, поездки и общение придадут жизни новое звучание. Появятся оригинальные мысли, которые выведут из творческого тупика, позволив достичь успеха как в учебе, так и в карьере. Усложнять жизнь могут интриги, личные нездоровье привязанности. Воздержитесь от резких комментариев на безосновательную критику. Ваши недоброжелатели только и ждут вашей реакции, дабы закулисные интриги перевести в разряд открытых конфликтов. Остерегайтесь новых любовных приключений.

Козерог - отношения с руководством и влиятельными людьми сейчас на высоте, а потому решайте наболевшие вопросы. Стоит также заняться оформлением документов, учитывая что с 24 октября Меркурий перейдёт в ретроградное движение, поторопитесь с началом процесса оформления, если если документы, визы нужны срочно. Благодаря созидательному взаимодействию с влиятельными людьми можно будет улучшить и финансовое положение. Удачны сделки с недвижимостью. В коллективе складывается нездоровья обстановка, а потому постарайтесь обходить сложные вопросы в отношениях с сослуживцами.

Водолей - самое время презентовать свои идеи, как во время рабочих презентаций, так и в учёбе. Ваши идеи привлекут внимание внимание заинтересованных людей, в том числе за рубежом. Удастся расширить сотрудничество, договориться о выгодным взаимодействии. С пользой пройдут дальние поездки, в том числе связанные с переездом на учёбу или работу. В общении с руководством и влиятельными людьми воздержитесь и острых шуточек. Они могут задеть самолюбие руководство, что способно подтпортить жизнь.

Рыбы - время озаботиться своей карьерой и доходами. Приложив усилия на поиск работы, либо создание дополнительных источников доходов, вы достигнете своей цели, хотя придётся изрядно потрудиться ради этого. Проявив расторопность сейчас, вы существенно увеличите доходы и сможете позволить себе долгожданные покупки. На поездки и праздное общение время постарайтесь не терять. Общение пройдёт в напряжённом обстановке. Взаимных обвинений.

Астролог Андрей Рязанцев