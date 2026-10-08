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"Писали, что все высохло и сломано". Мэр Бишкека о реконструкции бульвара

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев объяснил, почему очередное заседание Экологического совета при мэрии столицы решили провести на обновленном бульваре Молодой Гвардии.

По его словам, во время реконструкции общественного пространства в социальных сетях появилось немало критических замечаний. Некоторые горожане высказывали опасения, что бульвар утратит свой прежний облик и зеленые насаждения.

"Во время проведения ремонтных работ было очень много критики. В социальных сетях писали, что история бульвара закончилась, что у него нет перспектив, все высохло и сломано. Но сегодня мы показали вам обновленный бульвар", - отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что значительная часть решений, реализованных при благоустройстве территории, была выработана именно на заседаниях Экосовета. Поэтому участникам решили продемонстрировать результаты работы непосредственно на месте.

При этом он признал, что некоторые вопросы и замечания к обновленному бульвару остаются. По его словам, городские власти готовы выслушать предложения участников совета и при необходимости скорректировать дальнейшие действия.

"Мы готовы выслушать все замечания и предложения и скорректировать свои действия, если их действительно возможно реализовать с учетом требований горожан к развитию нашего города", - сказал мэр.

Он также призвал участников заседания перейти к обсуждению конкретных вопросов, чтобы встреча прошла максимально продуктивно.


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URL: https://www.vb.kg/462162
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, мэр, Айбек Джунушалиев
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