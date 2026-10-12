Прозападным НПО Казахстана не понравился закон о финансовой прозрачности

В этом году налоговые органы Республики Казахстан получили расширенные полномочия по контролю за иностранным финансированием неправительственных организаций (НПО), соответствующие изменения были внесены и в Конституцию РК. Страна пошла по пути других постсоветских республик (РФ, Кыргызстан, Грузия и др.), признающих суверенитет главным приоритетом государства. Бишкек, напомним, внёс соответствующие изменения ещё два года назад – в апреле 2024 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о зарубежном финансировании НКО, которые теперь именуются "иностранными представителями".

Реакция общественных деятелей, годами сидевших на западном евро-долларовом "подсосе", была ожидаемой: в подконтрольных СМИ они подняли истошный крик, обвиняя официальную Астану в "подавлении свободы слова". Независимое издание Egemen Times обращает внимание на то, что особенно громко о неприятии нововведения заявляет директор Правового медиа-центра Диана Окремова. В чём же причина истерики? Есть мнение, что с помощью медийного микромайдана она и её единомышленники пытаются спасти от аудита многолетние инвестиции в когнитивные войны и подготовку уличных протестов в Казахстане. Этим людям невыносимо осознавать, что руководство страны твёрдо намерено покончить с идеологической колонизацией, которую десятилетиями насаждали в республике определённые западные силы. Кстати, критикуя собственное правительство, Окремова и Ко ни разу не обмолвились, что законы об иностранных агентах уже давно действуют в ряде стран коллективного Запада (например, в США), а некоторые государства Евросоюза на законодательном уровне закрывают подросткам доступ к соцсетям. Вывод напрашивается сам собой: "взбунтовавшиеся" руководители НПО горюют не о пресловутой свободе, а о собственных кормушках, доступ к которым отныне будет чётко регламентирован.

Сегодня для многих совершенно очевидно, что на текущем этапе развития социума люди начали избавляться от иллюзорной романтики либерализма. Поэтому в наши дни многие государства пересматривают роль НПО, как некой теплицы для взращивания лидеров гражданского общества. Эксперты, заявляющие о закате эпохи НПО, объясняют данный тренд растущим уровнем образования и информированности населения, которому уже не нужны "медиумы" типа Дианы Окремовой. Ответственность за развитие гражданского сознания теперь лежит исключительно на суверенном государстве, поэтому требования касательно полной прозрачности финансирования НПО выглядят абсолютно логичными, они необходимы для защиты внутреннего политического поля. Для государства важно обеспечить принцип невмешательства в свою политику, а общество должно понимать, зачем НПО привлекают иностранные средства и на какие цели "независимые" блогеры, общественники и правозащитники собираются их направить. Повторение кровавых казахстанских событий января 2022 года, думается, никому на просторах бывшего СССР не нужно.

Компетентные политологи в пух и прах разбивают тезис о том, что наведение финансового порядка каким-то образом сопряжено с ущемлением прав человека. Такой же точки зрения придерживается и эксперт по региональной безопасности Марс Сариев.

- Прозрачность источников финансирования сама по себе не является запретом свободы слова. Если НПО получает иностранные средства, государство вправе знать об этом так же, как оно вправе контролировать финансирование коммерческих организаций и политических структур. Казахстанские налоговые органы характеризуют действующий механизм как уведомительный: получатель иностранного финансирования сообщает о его получении и последующем расходовании… В более широком смысле я бы рассматривал происходящее как часть укрепления государством контроля над каналами внешнего влияния. На фоне роста внутриполитической чувствительности в Казахстане власти стремятся заранее увидеть, какие внешние ресурсы входят в общественно-политическое пространство страны. Это объяснимо с точки зрения национальной безопасности, но одновременно требует максимальной юридической прозрачности и недопущения превращения контроля за финансированием в контроль над общественной мыслью, – пояснил господин Сариев в одном из недавних интервью.