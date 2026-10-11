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Корреспондентов Синьхуа впечатлил гостеприимный современный Кыргызстан

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- Нина Ничипорова
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Группа корреспондентов Синьхуа посетила Кыргызстан, чтобы познакомиться с нашей красивой страной и рассказать о важных проектах китайско-кыргызского сотрудничества. В ходе визита китайские журналисты собственными глазами увидели, как развивается современный Кыргызстан, сообщает Russian.News.Cn.

"Это моя первая поездка в Кыргызстан. Меня глубоко впечатлили дружелюбие и радушие местных жителей, - сказал корреспондент Ганьсуского бюро Синьхуа Ху Вэйцзе. - Куда бы мы ни пошли, всегда могли услышать "Здравствуйте!" на китайском языке от симпатичных детей. Когда мы оплачивали проезд, таксисты нередко отвечали нам "Спасибо!" по-китайски".

"Я также хорошо помню, как студенты институтов Конфуция при Ошском государственном университете и Джалал-Абадском государственном университете с большим интересом спрашивали, из каких именно китайских городов мы приехали, и просили сфотографироваться с нами", - вспомнил Ху Вэйцзе, добавляя, что, хотя поездка длилась всего несколько дней, он глубоко прочувствовал любовь кыргызской молодежи к китайскому языку и культуре.

Корреспондентке Синьцзянского бюро Синьхуа Чжан Юй, которая тоже впервые побывала в Кыргызстане, очень понравилась страна. "Кыргызстан обладает богатой историей, и повсюду можно встретить культурное наследие", - отметила она.

На площади Ала-Тоо в Бишкеке стоит внушительная статуя богатыря Манаса верхом на лошади, во многих других городах страны также сооружены памятники этому герою одноименного эпоса, символизирующему мужество кыргызского народа, добавила журналистка.

Рядом с площадью Ала-Тоо расположена аллея, где по обеим сторонам стоят бюсты писателей, поэтов, дипломатов и других деятелей, оказавших влияние на развитие Кыргызстана. "Тут хранится коллективная память поколений кыргызстанцев", - сказала корреспондентка.

Она также восхитилась прекрасным состоянием окружающей среды в Бишкеке. "Белки и птицы совсем не боятся людей, даже вблизи, - заявила Чжан Юй. - В Китае придерживаются концепции: "Изумрудные воды и зеленые горы - бесценное сокровище". Кыргызстан также придает большое значение зеленому развитию, и подобные сцены гармоничного сосуществования человека и природы становятся все более распространенными".

Мнения своих коллег полностью разделяет директор Центральноазиатского бюро Синьхуа Чжао Юй, который не раз посещал Кыргызстан за много лет работы в регионе. С его точки зрения, Бишкек, который был важным пунктом на древнем Великом Шелковом пути, демонстрирует новую жизнеспособность в новую эпоху.

"Городские улицы получили совсем новый облик, объездные автодороги непрерывно расширяются, уровень озеленения в городских парках превзошел все ожидания, а вежливость и гостеприимство местного населения произвели на меня особенно глубокое впечатление", - сказал Чжао Юй, обратив внимание на то, что в центре столицы Кыргызстана до сих пор стоят памятники Ленину, Марксу и Энгельсу. "Это в полной мере демонстрирует уважение кыргызского народа к истории и его инклюзивное отношение к разным идеям", - подчеркнул он.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров неоднократно подчеркивал необходимость сбалансированного развития экономики регионов страны и повышения благосостояния населения, отметил Чжао Юй. "В Оше и Манасе нам бросились в глаза чистые дороги и упорядоченное движение транспорта. Рынки, продуктовые магазины и супермаркеты работают повсюду в городах, а цены на товары контролируемые", - сказал он.

Корреспонденты Синьхуа также обратили внимание, что по утрам дети в Кыргызстане идут в школу в опрятной форме и их лица светятся от счастья. В Ошском государственном университете, Ошском технологическом университете и Джалал-Абадском государственном университете они увидели молодые лица, полные жажды знаний, и узнали о планах студентов на будущее и их желание внести вклад в дальнейший прогресс Родины с использованием полученного образования, что очень растрогало китайских журналистов.

На взгляд корреспондентов Синьхуа, в нынешнем Кыргызстане повсюду царит атмосфера подъема. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан предоставило беспрецедентные возможности для углубления сотрудничества между тремя странами. Многочисленные совместные проекты стали платформами для укрепления дружеских связей между народами Китая и Кыргызстана. Журналисты уверены, что с достижением все новых и новых результатов в китайско-кыргызском практическом сотрудничестве перед двумя странами откроются еще более широкие перспективы для общего развития и процветания.

На снимках: Площадь Ала-Тоо и вид на город Бишкек.

Вид на город Ош с горы Сулайман-Тоо.

Студенты демонстрируют каллиграфические работы на Дне Института Конфуция при Ошском государственном университете.

(Фото Синьхуа).


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