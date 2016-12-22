Пресечены две попытки перехода госграницы

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 21 декабря 2016 г. пограничники пресекли две попытки нарушения государственной границы.

Пограничный наряд контрольно-пропускного пункта "Актилек-автодорожный" задержал гражданку Кыргызстана, пытавшуюся пересечь кыргызско-казахстанскую государственную границу по чужому паспорту. Нарушительницу госграницы удалось обнаружить в ходе паспортного контроля. При тщательном осмотре документа было выявлено, что внешность гражданки не соответствует фотографии.

В связи с тем, что задержанная числится в списке лиц, которым законодательством Кыргызской Республики установлено ограничение на право въезда и выезда для пересечения госграницы она решила использовать паспорт (ID-card) своей сестры.

Задержанная пыталась выехать в Россию транзитом через Казахстан в целях трудоустройства.

Также за попытку нарушения государственной границы на контрольно-пропускном пункте "Кызыл-Бель-автодорожный" был задержан гражданин Таджикистана. В ходе паспортного контроля он предъявил пограничникам поддельный заграничный паспорт.

Задержанный пытался выехать из Кыргызстана в Таджикистан.

После оформления соответствующих документов нарушители госграницы были переданы сотрудникам территориальных подразделений ГКНБ КР.