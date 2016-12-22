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Калиев об аварии на Токтогульской ГЭС: Старое оборудование подвело

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 22 декабря, на заседании парламента глава Национального энергетического холдинга Айбек Калиев рассказал о причинах аварии на Токтогульской ГЭС.

По его данным, авария на стратегическом объекте произошла в результате изношенности оборудования.

"15 декабря в 20.05 аварийно отключился один из четырех агрегатов, в 20.20 был произведен осмотр оборудования, но видимые повреждения не выявили. Позже, в 23.09 также аварийно отключились еще два трансформатора. Но нам удалось в 00.54 16 декабря включить один из двух отключившихся агрегатов. Далее провели осмотр и выявили, что причиной аварии стало перегрев кабеля, ведущего к агрегату. У него давно закончился срок эксплуатации. Его ставили еще 1974 году, а срок эксплуатации оборудования составляет 25 лет", - рассказал чиновник.

Он добавил, что российские коллеги проводят замену кабеля.

"Нужно заменить 28 метров из 1 190 метров", - сказал Калиев.

Глава Национального энергохолдинга заверил, что приняты все меры, чтобы не допустить введения ограничения на потребление электроэнергии.

"Сейчас Токтогульская ГЭС работает в штатном режиме. Причин для беспокойства нет. Ограничений на потребление электроэнергии тоже нет. Имеются резервные мощности. Нам скрывать нечего", - заверил Калиев.

Касаясь мер по недопущению аварий на Токтогульской ГЭС, он заметил, что ранее были заказаны 4 кабеля для замещения изношенных.

"В рамках проекта по реабилитации Токтогульской ГЭС изготовлены 4 кабеля. Они находятся в Южной Корее, их привезут в апреле и введут в эксплуатацию в июне", - сообщил чиновник.

URL: http://www.vb.kg/352579
Теги:
ГЭС, энергетика
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