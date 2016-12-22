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Сакала приговорили к 17 годам тюрьмы

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Аида Джумашева

Сегодня, 22 декабря, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу вора в законе Улана Токтосунова, обвиняемого в организации убийства криминального авторитета Дамира Сапарбекова.

Суд приговорил Улана Токтосунова к 17 годам лишения свободы. Он признан виновным в организации убийства Дамира Сапарбекова.

Члена ОПГ Зыпарбека Алиева, который по версии обвинения проходит как соучастник Токтосунова, приговорили к 18 годам тюрьмы. Оба они будут отбывать свои сроки в колонии усиленного режима.

Дастан Таштанбеков приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Суд также постановил, что вопрос возмещения морального и материального ущерба семье Дамира Сапарбекова должен быть рассмотрен в гражданском порядке. Он составляет 1,2 миллиона сомов.

Адвокаты намерены обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции в ближайшее время.

Улан Токтосунов известен в криминальном мире как Сакал. Ранее многократно привлекался к уголовной ответственности: трижды за хулиганство, а также по статьям "Уклонение родителей от содержания детей" и "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" УК КР.

В мае 2015 года его объявили в розыск по делу об убийстве члена кольбаевской ОПГ Дамира Сапарбекова. Преступление совершено 27 апреля в столичном микрорайоне Джал. Тогда в розыск объявили троих членов преступной группировки.

Улана Токтосунова обвиняют в организации создания преступной группировки, организации убийства Дамира Сапарбекова и незаконной продаже оружия. Зыпарбека Алиева в непосредственном исполнении убийства. А Дастана Таштанбекова в мошенничестве при продаже автомобиля марки Lexus GX470.

В ноябре один из них, Зыпарбек Алиев, 1986 года рождения, был задержан. Еще двое – Токтосунов и Кайрат Токушев, 1993 года рождения, уроженец Иссык-Кульской области – числились в розыске.

19 декабря прошлого года вор в законе Улан Токтосунов прибыл рейсом из Москвы и сдался кыргызской милиции.

С учетом того, что суд посчитал Дастану Таштанбекову один день содержания в СИЗО за три дня в колонии поселения, он может выйти на свободу после вступления приговора в законную силу.

URL: http://www.vb.kg/352595
Теги:
приговор, суд, убийство
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