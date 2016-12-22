ДДК выдвигает Акуна в президенты

Демократическое движение Кыргызстана, хоть и имеет громкое название, никакого заметного следа в истории страны не оставило. Разве что за исключением авантюр своего лидера - Турсунбека Акуна.

Накануне решением конференции Демократического движения Кыргызстана бывший омбудсмен был выдвинут кандидатом в президенты. При этом выборы главы государства никто не объявлял, и с какой стати ДДК вообще начало обсуждать этот вопрос, непонятно.

Тем не менее факт выдвижения Акуна в президенты есть, 68 членов конференции ДДК поддержали своего председателя. Непонятно для чего это нужно самому правозащитнику. У того, кто непосредственно выступал в качестве адвоката и благодаря чему вышел на свободу вор в законе Батукаев, вряд ли возможно только бесславное политическое будущее. Так что вся эта затея выглядит очень подозрительно и странно.