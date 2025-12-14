Погода
$ 87.55 - 87.85
€ 101.85 - 102.65

Мбаппе стал одним из самых дорогих футболистов мира, догнав Ямаля и Холанна

277  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Рыночная стоимость нападающего мадридского "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе достигла 200 млн евро, сообщает портал Transfermarkt. Теперь Мбаппе сравнялся по цене с норвежским форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холанном и испанским вингером "Барселоны" Ламином Ямалем.

Топ-3 самых дорогих игроков чемпионата Испании выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль ("Барселона") – 200 млн евро

Килиан Мбаппе ("Реал") – 200 млн евро

Джуд Беллингем ("Реал") – 160 млн евро

26-летний Мбаппе играет за "Реал" с 2024 года, провёл 80 матчей, забил 69 голов и сделал 9 результативных передач. В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира 2018 года и завоевал серебро ЧМ-2022.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453457
Теги:
Франция, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  