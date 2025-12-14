Мбаппе стал одним из самых дорогих футболистов мира, догнав Ямаля и Холанна

Рыночная стоимость нападающего мадридского "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе достигла 200 млн евро, сообщает портал Transfermarkt. Теперь Мбаппе сравнялся по цене с норвежским форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холанном и испанским вингером "Барселоны" Ламином Ямалем.

Топ-3 самых дорогих игроков чемпионата Испании выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль ("Барселона") – 200 млн евро

Килиан Мбаппе ("Реал") – 200 млн евро

Джуд Беллингем ("Реал") – 160 млн евро

26-летний Мбаппе играет за "Реал" с 2024 года, провёл 80 матчей, забил 69 голов и сделал 9 результативных передач. В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира 2018 года и завоевал серебро ЧМ-2022.