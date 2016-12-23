Медицинские изделия под контролем. В ЕАЭС будут контролировать их качество

В странах ЕАЭС установлен единый порядок противодействия обороту фальсифицированных медизделий, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Совет ЕЭК утвердил порядок применения уполномоченными органами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) мер по приостановлению или запрету применения медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медизделий и изъятию их из обращения в странах Союза.

Как сообщается, это необходимо для того, чтобы медизделия внутри Союза соответствовали общим требованиям безопасности и эффективности.

Документ направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан ЕАЭС, интересов пациентов и потребителей медицинских изделий, персонала учреждений системы здравоохранения, а также защиту производителей медизделий от подделок.