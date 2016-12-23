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ООН признала вклад ВИК в межкультурный диалог и развитие

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ВБ

22 декабря 2016 года в ходе 67-й пленарной сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию А/71/L.43 "Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира". Кыргызстан выступил соавтором резолюции.

Принятая резолюция свидетельствует о всеобщей поддержке государств-членов ООН важности вопросов и мероприятий, направленных на повышение взаимного уважения и многообразия, и, таким образом, создания атмосферы, содействующей миру, и взаимопонимания на глобальном, региональном и местном уровнях.

Резолюция отмечает ценный вклад, который межкультурный и межрелигиозный диалог может внести в более глубокое осознание и понимание ценностей, общих для всего человечества.

В этой связи в резолюции приветствуется вклад вторых Всемирных игр кочевников, проведенных на берегу озера Иссык-Куль с 3 по 10 сентября 2016 года в продвижение межкультурного диалога, укрепление социальной сплоченности, мира и развития.

Таким образом, Всемирные игры кочевников получили международное признание как инструмент межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира.

Это уже второй документ ООН, признающий вклад Всемирных игр кочевников в межкультурный диалог. Ранее Всемирные игры кочевников были включены в итоговую декларацию 7-го Глобального Форума Альянса Цивилизационный ООН, проходившего в апреле 2016 года в г. Баку в Азербайджане.

URL: http://www.vb.kg/352622
Теги:
ООН, Всемирные игры кочевников
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Комментарии
izat nuraliev
23.12.2016, 11:21
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Комментариев: 17

Молодцы)) Вот так вот инициатива Кыргызской Республики по проведению всемирных игр теперь уже признана на мировом уровне самой авторитетной и влиятельной международной огранизацией как Организация Обьединенных наций! 

Поздравляю всех Кыргызстанцев с этим очень важным решением ООН! 

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