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Госагентство перейдет в контрактный режим со спортсменами и тренерами

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Гулиза Авазова

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта перейдет в контрактный режим с ведущими спортсменами Кыргызстана. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил глава ведомства Канат Аманкулов на коллегии госагентства.

По его словам, помимо этого, будут заключены контракты с главными тренерами по видам спорта, где должны быть указаны конкретные обязанности наставников.

"Мне поступает информация, что главные тренеры ходят по бильярдным клубам, вместо того, чтобы ездить со спортсменами на учебно-тренировочные сборы. А некоторым тренерам вообще стало лень показывать приемы спортсменам во время тренировок и они себя сравнивают чуть ли ни с богом", - сказал он.

Аманкулов добавил, что главные тренеры на учебно-тренировочные сборы отправляют помощников, вместо того, чтобы ездить самим. В том числе он отметил, что на недавний чемпионат мира по борьбе по неолимпийским весовым категориям ездили помощники главных тренеров.

"Спортсмены не по показателям, а по желанию тренеров попадают в сборную", - возмутился он.

URL: http://www.vb.kg/352623
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, тренер
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