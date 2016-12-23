Футболистки Кыргызстана потерпели два поражения на отборе чемпионата Азии

Женская сборная Кыргызстана по футболу до 19 лет (U-19) потерпела два поражения на отборочном раунде чемпионата Азии-2017 в Янгоне (Мьянма).

Как сообщает Азиатская футбольная конфедерация, сборная Кыргызстана свой стартовый матч провела с Таиландом, где пропустила семь мячей от соперников в свои ворота. В этом матче сборной не удалось забить гол престижа, и игра завершилась разгромным поражением кыргызстанцев - 0:7.

Во втором матче кыргызстанская сборная встретилась со сверстницами из Мьянмы, где уступила также с разгромным счетом. В этом матче сборная пропустила четыре безответных мяча - 0:4.

Напомним, в отборочном раунде сборная Кыргызстана играет в группе "С" наряду с Мьянмой, Таиландом и Палестиной. Матчи этой группы должны были состояться со 2 по 6 ноября в Таиланде, однако были перенесены на 20-24 декабря в Янгон.

По итогам двух туров в группе "С" лидирует сборная Таиланда, которая одержала две победы над Палестиной и Кыргызстаном. На втором месте - Мьянма, у которой также две победы. И на третьем Кыргызстан и Палестина, которые не набрали ни одного очка.

Свой последний матч в рамках третьего тура группового этапа квалификации сборная Кыргызстана сыграет завтра, 24 декабря, с Палестиной.