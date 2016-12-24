В 2017 году кыргызстанцы участвуют в семи масштабных спортивных состязаниях

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта представило проект календаря спортивных состязаний на 2017 год. Как и в предыдущие годы календарь разделен на несколько частей.

В первом разделе масштабные международные игры - Всемирная зимняя Универсиада в Алматы (Казахстан), Зимние Азиатские игры в Саппоро (Япония), Исламские игры солидарности в Баку (Азербайджан), Сурдлимпийские летние игры в Самсуне (Турция), Всемирная летняя Универсиада в Тайбэе, V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде (Туркменистан) и Юношеские Азиатские игры.

В этом же разделе республиканские масштабные состязания, которые направлены на развитие массового спорта. Туда входят Спартакиада среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация – процветающая страна", Спартакиада работников государственных органов, Спартакиада среди работников мэрий городов районного и областного значения КР, Спартакиада народа КР "Ынтымак" и другие.

Во втором разделе находятся официальные состязания - чемпионаты Кыргызстана, мира, континента, Кубки мира, а также международные турниры. Все чемпионаты страны будут проводиться внутри страны, а также спортсмены Кыргызстана примут участие в других состязаниях за рубежом. Всего в календарный план включены 26 олимпийских и 32 неолимпийских вида спорта.

Третий раздел включает в себя календарь по 11 национальным видам спорта и народным играм. В частности чемпионаты КР, республиканские и международные состязания, чемпионаты мира и Азии, международные турниры за рубежом.

В остальных двух разделах включены также чемпионаты страны, мира и Азии, а также международные турниры лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также среди юношей и юниоров.

Проект календаря на 2017 год будет принят с дополнениями и с утверждением бюджета по каждому виду спорта. По словам главы госагентства Аманкулова, уже в начале года станет известно сколько финансов выделят тем или иным школам и дирекциям, после чего будет утвержден календарь.