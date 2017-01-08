Кыргызстанцы за рубежом: От университета в Корее до магистратуры в Оксфорде

О людях, которые оставили всё и уехали за границу: учиться, работать, жить, делать карьеру, воспитывать детей, искать себя…

Это истории соотечественников, которых разбросало по всему миру. Они рассказывают о трудностях переезда, другом менталитете, особенностях жизни в другой культуре и о том, как добиться успеха в чужой стране.

Владимир Тен, 21 год

студент магистратуры Оксфордского университета

Оксфорд, Великобритания

- Думаю, что только к самому ленивому ученику не приходит мысль поучиться за границей. Во-первых, уровень преподавания в иностранных университетах обычно в разы превосходит Кыргызстан. Во-вторых, пожить за рубежом - это колоссальный опыт, который только укрепляет человека.

Поэтому во время учебы в 24-й школе в Бишкеке я усиленно изучал корейский язык, так как в моих планах было получить образование в Южной Корее. Она всегда вызывала у меня огромный интерес.

Поступить на бакалавриат было сложно и требовало много усилий и выдержки. Сейчас, спустя пять лет, я до сих пор с ужасом вспоминаю бессонные ночи, которые провел, изучая язык. В первый раз я не смог получить стипендию от корейского государства и казалось, что уже опускаются руки. Но через месяц появилась другая стипендия от университета и я решил подать заявление.

Отбор был жестким из-за того, что стипендия покрывала все расходы на обучение и проживание. А еще из-за "корейской волны", охватившей нашу страну, было немало людей, которые так же, как и я, хотели учиться в Южной Корее. Отбор проходил в три тура и с каждым разом отсеивалось все больше и больше претендентов. В итоге в последнем туре остались только два человека, но стипендию должен был получить только один. Решающим было последнее интервью в посольстве, после которого меня приняли. Визу выдали сразу без каких-либо проблем.

Трудности переезда

По приезде в Сеул вопрос с жильем остро не стоял, так как университет предоставлял общежитие. Но если говорить о климате и еде, то, безусловно, в Кыргызстане с этим все намного лучше.

Зимой в Корее редко идет снег, но из-за ветров с моря очень холодно. Летом же из-за влажности, которая составляет 80-90 процентов, чувствуешь себя как в сауне. Спасают ситуацию только кондиционеры в метро, автобусах и других местах.

К корейской еде привыкать не приходилось, так как по национальности я тоже кореец и в Кыргызстане мы нередко готовили корейские блюда. И все же были моменты, когда хотелось поесть что-то свое, родное - бешбармак, шашлык или чучук.

Учеба в Южной Корее

Система образования в Корее очень сильно отличается от кыргызстанской. Во-первых, в Корее нет такого понятия, как расписание. Студенты регистрируются на пары, которые нужно прослушать, по интернету.

Во-вторых, даже если все студенты в классе получат "отлично" за экзамен, это совсем не означает, что все получат хорошую оценку. Все дело в системе, которая дает право профессору поставить "отлично" только 20% от всех учеников в классе. Примерно столько же получат "хорошо" и так далее. Вся эта система никогда не дает тебе расслабиться и студент находится в постоянном напряжении. Также большую роль играют постоянные групповые проекты, презентации и встречи с профессорами.

И в-третьих, в Корее можно просидеть ночами в библиотеке, готовясь к экзаменам и делая домашнее задание. В университете еще более или менее есть свободное время, но если говорить, например, о корейских школах, то там приходится несладко. Ученики старшей школы учатся по 17-18 часов в день.

Первая лекция была самой сложной в моей жизни. Помню, как сейчас, это была лекция по микроэкономике. Профессор говорил очень быстро, используя технические слова и наизусть цитируя Карла Маркса.

Учась на третьем курсе, я как студент бизнес управления задумался о создании своего небольшого дела. На тот момент мне было всего 20 лет и мало кто воспринимал меня всерьез. И все же я сумел зарегистрировать свою языковую школу в Сеуле, которая функционирует уже два года.

Параллельно я набирался опыта работы в корейском банке, а также занимался переводами с корейского на русский язык.

Магистратура в Великобритании

Подходил конец моего образования в Корее и я задумался о дальнейших перспективах. Я пришел к мысли, что иметь диплом бакалавра недостаточно и уже по отработанной схеме изучил предлагаемые гранты, стипендии и программы магистратуры в разных странах и подал заявление в несколько из них. Меня ожидали экзамены по английскому и интервью. В итоге мне пришло приглашение от самого Оксфордского университета.

Получить студенческую визу в Великобритании оказалось достаточно сложно. Требуется много документов, которые должны подтвердить здоровье, оценки с университета, грамоты и награды.

Образование здесь построено на study case, то есть студенты должны решить реально существующую проблему какой-либо компании - применить теоретические знания на практике. Еще студенты часто пишут эссе, которое можно хорошо написать, только если не пропускать лекции.

Город и жители:

В Южной Корее жители очень дружелюбные. Уровень жизни населения один из самых высоких в мире. Средняя зарплата обычного сотрудника фирм составляет около 30 миллионов корейских вон (около 28 тысяч долларов) в год, у хороших работников со стражем зарплата может достигать 100 тысяч долларов в год.

Корейцы - очень трудолюбивая нация. Все работают от рассвета до заката, не зная выходных и праздников.

Прожив в Сеуле почти пять лет, я привык к его ритму жизни. Этот город никогда не спит, почти все работает 24 часа в сутки.

В Южной Корее очень высокий уровень безопасности. Везде, куда бы ты не пошел, стоят камеры наблюдения, на улицах чисто. Люди могут гулять по темным закоулкам ночью, не переживая за свою жизнь и кошелек.

Жизнь в Великобритании немного отличается от Кореи. Здесь мало мест, которые работают допоздна, поэтому после Кореи было немного неудобно и непривычно.

Британцы, как и корейцы, очень дружелюбны к иностранцам. Если есть какие-то проблемы, они всегда помогут. А еще они очень воспитанны, извиняются даже по мелочам и часто улыбаются незнакомцам.

Деньги

Когда я приехал в Сеул, думал, что жить в Южной Корее очень дорого. Цены на жилье очень высокие - аренда квартиры в столице обойдется как минимум в 500-600 долларов и от 2 до 7 тысяч долларов нужно оставить в залог арендодателю. О покупке недвижимости речи даже не идет. Хорошая квартира может оцениваться миллионами долларов.

А вот стоимость еды в кафе достаточно демократична. Овощи и фрукты в Южной Корее зачастую безвкусные, но стоят очень дорого.

После Великобритании цены в Корее показались мне ничтожными. Оказалось, что в здесь все намного дороже - почти в два, а то и в три раза. Я снимаю комнату за 650 фунтов (около 800 долларов) в месяц, на еду и развлечения уходит примерно столько же.

План на будущее: сделать невозможное

Иногда я приезжаю в Кыргызстан, когда есть время и деньги. Я вижу, что наша страна идет по пути развития, может быть и не так стремительно, как многим хотелось бы, но, как говорится, и Москва не сразу строилась. Есть много неиспользуемых ресурсов, которые можно модернизировать и использовать для страны.

По правде говоря, прожив и побывав во многих странах мира, начинаешь понимать значение слова "родина". Для меня Кыргызстан - моя родина, которая "требует перемен", новых решений и молодой крови. Мы вечно жалуемся, что в стране плохо жить, не уважаем никого, не знаем и не соблюдаем законы, но мало кто думает (или не хочет думать), как изменить ситуацию в положительную сторону. Многие хотят вернуться в Кыргызстан, когда экономика страны будет развитой, но мало кто хочет сделать что-либо ради этого. Все только сидят у телевизора и обсуждают депутатов и правительство, обвиняя их во всех грехах.

Можно много рассуждать об этом, и некоторые действия депутатов мне точно так же не симпатизируют, но я считаю, что дело в нас самих. 120 депутатов - это мало, чтобы улучшить качество жизни, каждый гражданин должен внести свой вклад в развитие нашей общей страны. Если не мы, то и другим будет наплевать на это.

В будущем я обязательно вернусь на свою родину, и используя свои знания и опыт, внесу свою лепту в страну, которая вырастила меня. Ведь, как говорил Оскар Уайльд: "Если что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным".