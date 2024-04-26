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Абдуллах Канкая: через год с одного дерева можно получать по 10 кг урожая

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- Светлана Лаптева
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В Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях проводятся семинары по обмену опытом ведения интенсивного садоводства с применением современных технологий.

Как сообщает пресс-служба Минводсельхоза, в работе семинаров принимают участие ведущие ученые с мировым именем из Турецкой Республики во главе с доктором сельскохозяйственных наук, академиком Абдуллахом Канкая, а также руководитель предприятия по строительству и введению в эксплуатацию лаборатории по микроклонированию растений, земляники, например, методом "in-vitro" и агроном ученый по защите растений Низам Чалышкан.

Особый интерес у участников семинаров вызвало выступление академика Абдуллаха Канкая. Он в своем выступлении отметил что особое внимание следует уделять применению новых,современных технологий.

"Саженцы, которые закладывают по технологии "модерн", уже через год дают первый урожай по 10 кг с одного дерева. Если учесть, что по этой технологии на 1 га размещаются 6 тысяч 500 штук саженцев, то уже через год с 1 га можно получить до 65 тоннн урожая", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/436678
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