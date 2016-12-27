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Трамп рассказал об унынии мира до своей победы

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что до его победы на выборах мир пребывал в унынии. Об этом, как сообщает Лента.ру, он написал в Twitter.

"Мир пребывал в унынии до моей победы - не было никакой надежды. Сейчас рынок вырос почти на 10 процентов, а рождественские расходы - более чем на триллион долларов!" - отметил Трамп.

Республиканец также выразил мнение, что у ООН есть большой потенциал, но сейчас организация является лишь клубом, в котором "люди собираются вместе, чтобы поговорить и хорошо провести время".

Ранее Трамп пообещал перемены во "всем, что касается ООН", после своей инаугурации на пост президента. Комментарий он оставил после того, как США воздержались при голосовании в Совбезе ООН по резолюции, запрещающей строительство израильских поселений на палестинских территориях.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп обошел свою основную соперницу - демократа Хиллари Клинтон. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января 2017 года.

URL: http://www.vb.kg/352750
Теги:
выборы, США
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