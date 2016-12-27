Депутат потребовал ускорить инвентаризацию госимущества

Сегодня, 27 декабря, на заседании комитета по экономике и фискальной политике депутат Акылбек Жапаров призвал Генеральную прокуратуру дать оценку работе правительства по исполнению постановления парламента об инветаризации государственного имущества.

"Если мы не знаем, какое имущество находится на балансе государства, то как можно бороться с коррупционными явлениями, связанными с госимуществом? Насколько мне известно, координационный совет по борьбе с коррупцией возглавляет генеральный прокурор. Поэтому прошу, чтобы Генеральная прокуратура обратила на это внимание. Нужно инвентаризацию имущества и оценку его стоимости проводить каждый год", - считает депутат.