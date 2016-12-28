$ 69.29 - 69.45
€ 72.24 - 73.03

Курсан Асанов: За шесть лет 82 сотрудника милиции погибли при исполнении

208  0
Назгуль Бегалиева

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, отвечая на вопросы депутатов, заверил, что принимаются все меры, чтобы решить социальные проблемы сотрудников милиции.

По его данным, в следующем году ожидается завершение строительства домов для милиционеров на 380 квартир.

"За последние два года 335 семьей сотрудников внутренних дел получили квартиры", - отметил Асанов.

Он также согласился, что жизнь сотрудников милиции все еще остается под большим риском.

"За шесть лет 82 сотрудника милиции погибли при исполнении долга", - сообщил замминистра.

URL: http://www.vb.kg/352836
Теги:
Курсан Асанов, МВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  