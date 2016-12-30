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Мэр Бишкека поздравил детей столицы c наступающим Новым годом

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Алексей Тимаев

В Кыргызской национальной филармонии имени прошло праздничное новогоднее представление для школьников Бишкека с участием мэра Албека Ибраимова.

На празднике приняли участие более тысячи учащихся, приехали дети из Кочкорского района Нарынской области по программе обмена школьниками "Жаш карек", реализуемой мэрией Бишкека

Для детей артисты театра "Таберик" поставили новогодний спектакль "Фабрика Деда Мороза" с героями Аяз Атой, Бабой Ягой, Уста бала, Королевой цветов, Нарциссом. Зрителям показали сказочное производство подарков для всех детей, а до начала спектакля более 40 аниматоров развлекали маленьких бишкекчан речовками, играми, загадками.

В этом году на новогоднюю ёлку мэра было выделено 4 миллиона сомов.

URL: http://www.vb.kg/352928
Теги:
дети, Новый год, мэрия
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