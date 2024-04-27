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Аудит, стандарты: Взгляд польского эксперта на будущее Счетной палаты КР

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялась встреча представителей Счетной палаты Кыргызстана и Польши, в ходе которой обсуждались перспективы взаимодействия и обмена опытом между двумя странами.

Советник отдела стратегии Счетной палаты Польши Войцех Кутыла рассказал журналистам о значимости партнерского сотрудничества между Счетными палатами двух стран. Он выразил уверенность в высоком уровне стандартов, по которым ведется работа Счетной палаты Кыргызстана.

"Наше сотрудничество представляет собой не просто экспертные, а также и партнерские отношения. Мы прибыли сюда не только в качестве экспертов, но и в роли партнеров, чтобы поделиться нашим опытом и методами работы с нашими кыргызстанскими коллегами.

В июле прошлого года в Кыргызстане состоялось участие с председателем польской Счетной палаты, где мы подписали документ в рамках сотрудничества с международной организацией высших органов аудита (ИНТОСАИ). В рамках этого проекта мы сотрудничаем в четырех компонентах.

Первый компонент касается методологии и стандартов аудита, отвечая на вопрос, как проводить проверки и аудиты. Наша роль заключается не только в проведении аудитов, но и в том, чтобы они стали основными документами для правительства и парламента, предоставляя достоверную информацию о ситуации в стране.

Второй компонент связан с качеством аудита, чтобы гарантировать высокий уровень доверия к нашим отчетам.

Третий компонент относится к роли информационных технологий в аудите, учитывая их важность в различных сферах.

Четвертый компонент - это коммуникация, так как важно, чтобы информация, содержащаяся в наших отчетах, была доступна гражданам.

Наше сотрудничество планируется продолжить до конца 2025 года и зависит от финансовых ресурсов, которые обеспечиваются ИНТОСАИ, а также Всемирным банком и Евросоюзом. Мы стремимся к долгосрочному развитию нашего двустороннего сотрудничества", - заявил Войцех.


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URL: https://www.vb.kg/436736
Теги:
Польша, сотрудничество, Кыргызстан, СМИ, Счетная палата
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