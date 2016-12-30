$ 91.96 - 92.33
€ 95.77 - 97.87

Новогоднее ассорти. Когда и как отмечают праздник в разных странах

516  0
Алексей Тимаев

Главный праздник - Новый год не во всех странах приходится на зиму. Отмечается он многими народами в соответствии с принятым у них календарем. Традиции и обычаи того или иного народа при встрече Нового года также отличаются.

Нооруз - Новый год по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Слово "Нооруз" обозначает "Новый день" (от "ноо" - "новый" и "руз" - "день" с перс.). Так называется праздник весны, первый день нового года, день весеннего равноденствия, самый известный и распространенный праздников персов – иранцев, таджиков и афганцев. Основные дни праздника составляют 21 и 22 марта.

В ночь с 21 на 22 марта Новый год также приходит в страны, живущие по персидскому календарю: Афганистан, Таджикистан, Иран, Пакистан, Азербайджан.

Ноорузу присуще множество ритуалов и традиций. Так, например, рожденных 21 марта мальчиков называют Ноорузбек или Ноорузбай, а девочек – Ноорузгуль. Если в Нооруз выпадет снег – это к удаче, а в кыргызских легендах с особой ослепительной белизной этого снега сравнивают красоту девушки. В ночь перед Ноорузом все ёмкости в доме заполнялись ключевой водой, молоком и зерном – чтобы в новом году было много дождя и добрый урожай.

Китайский Новый год

Новый год по Восточному (китайскому) календарю в 2017 году придется на 28 января.

Традиционный Китайский новый год празднуется на второе новолуние после зимнего солнцестояния, что обычно выпадает на период с 21 января по 21 февраля по григорианскому календарю. Каждый новый год соответствует одному из двенадцати животных, имеющих один из пяти цветов и одну из пяти стихий. Данного летоисчисления придерживаются такие страны, как Китай, Вьетнам, Сингапур, Корея, Монголия, Малайзия и т.д.

Традиционный Новый год СССР - наши дни

1 января Новый год официально начинается в большинстве стран мира, живущих по григорианскому календарю.

Всесоюзным праздником Новый год стал только в СССР. Этому предшествовала отмена Рождества в 1929 году (этот день стал рабочим) и введения фактически запрета на его празднование в рамках атеистической кампании.

Впервые Новый год стали праздновать в 1935 году: Дед Мороз, ёлка, подарки под ней - все неизменные атрибуты старого Рождества по велению атеистов стали "новогодними". В январе 1937 года у Деда Мороза появилась обязательная спутница - Снегурочка, истоки которой лежат в языческой мифологии.

Кстати, в советское время также появились собственные атрибуты Нового года: мандарины, салат оливье, торжественное обращение государственного лидера к гражданам страны, бой курантов, во время которого нужно обязательно загадать желание. Тогда же была введена традиция, которая существует и поныне - "Новогодние огоньки" и застолья сопровождают популярные народные песни: "В лесу родилась ёлочка" и "Пять минут".

С 13 на 14 января, когда в большинстве стран бывшего Союза отмечают старый Новый год, в Греции считается началом года. Это день Святого Василия, который прославился некогда своей добротой и особой любовью к детям.

Новый год в США - один из государственных праздников страны. Отмечается 1 января каждого года по григорианскому календарю. Несмотря на то что по популярности он уступает католическому Рождеству, в ряде городов США появились и передаются свои новогодние традиции. К слову, Рождество и Новый год в США сильно различаются по своему духовному содержанию. Рождество - это важный внутрисемейный праздник, наполненный религиозной символикой, а встреча Нового года носит публичный характер и часто проходит в виде вечеринки с друзьями в клубе, казино или на площади города.

В период с 12 по 17 апреля Новый год празднуют в Бирме. Он приходится на самые знойные и горячие тамошние дни. О точном дне празднования сообщает министерство культуры специальным указом, и торжества длятся три дня.

16 июля Новый год отмечают некоторые племена майя в Мексике.

7 октября новогодние праздники приходят в Гамбию и Индонезию. Для местных жителей это особая дата - можно надеть свои лучшие наряды, прихорошиться, попросить друг у друга прощения за все обиды и вступить в Новый год с чистой совестью.

18 ноября один год сменяется другим на территории Гавайских островов, Океании и Йемена. В этих регионах Новый год встречают позже всех, когда другие страны уже готовятся встретить год следующий.

Ну и в завершение, для приверженцев традиции отмечать приход Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января, не стоит забывать и про день сегодняшний - незаслуженно забытое 30 декабря.

URL: http://www.vb.kg/352932
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  