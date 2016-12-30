Новогоднее ассорти. Когда и как отмечают праздник в разных странах

Главный праздник - Новый год не во всех странах приходится на зиму. Отмечается он многими народами в соответствии с принятым у них календарем. Традиции и обычаи того или иного народа при встрече Нового года также отличаются.

Нооруз - Новый год по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Слово "Нооруз" обозначает "Новый день" (от "ноо" - "новый" и "руз" - "день" с перс.). Так называется праздник весны, первый день нового года, день весеннего равноденствия, самый известный и распространенный праздников персов – иранцев, таджиков и афганцев. Основные дни праздника составляют 21 и 22 марта.

В ночь с 21 на 22 марта Новый год также приходит в страны, живущие по персидскому календарю: Афганистан, Таджикистан, Иран, Пакистан, Азербайджан.

Ноорузу присуще множество ритуалов и традиций. Так, например, рожденных 21 марта мальчиков называют Ноорузбек или Ноорузбай, а девочек – Ноорузгуль. Если в Нооруз выпадет снег – это к удаче, а в кыргызских легендах с особой ослепительной белизной этого снега сравнивают красоту девушки. В ночь перед Ноорузом все ёмкости в доме заполнялись ключевой водой, молоком и зерном – чтобы в новом году было много дождя и добрый урожай.

Китайский Новый год

Новый год по Восточному (китайскому) календарю в 2017 году придется на 28 января.

Традиционный Китайский новый год празднуется на второе новолуние после зимнего солнцестояния, что обычно выпадает на период с 21 января по 21 февраля по григорианскому календарю. Каждый новый год соответствует одному из двенадцати животных, имеющих один из пяти цветов и одну из пяти стихий. Данного летоисчисления придерживаются такие страны, как Китай, Вьетнам, Сингапур, Корея, Монголия, Малайзия и т.д.

Традиционный Новый год СССР - наши дни

1 января Новый год официально начинается в большинстве стран мира, живущих по григорианскому календарю.

Всесоюзным праздником Новый год стал только в СССР. Этому предшествовала отмена Рождества в 1929 году (этот день стал рабочим) и введения фактически запрета на его празднование в рамках атеистической кампании.

Впервые Новый год стали праздновать в 1935 году: Дед Мороз, ёлка, подарки под ней - все неизменные атрибуты старого Рождества по велению атеистов стали "новогодними". В январе 1937 года у Деда Мороза появилась обязательная спутница - Снегурочка, истоки которой лежат в языческой мифологии.

Кстати, в советское время также появились собственные атрибуты Нового года: мандарины, салат оливье, торжественное обращение государственного лидера к гражданам страны, бой курантов, во время которого нужно обязательно загадать желание. Тогда же была введена традиция, которая существует и поныне - "Новогодние огоньки" и застолья сопровождают популярные народные песни: "В лесу родилась ёлочка" и "Пять минут".

С 13 на 14 января, когда в большинстве стран бывшего Союза отмечают старый Новый год, в Греции считается началом года. Это день Святого Василия, который прославился некогда своей добротой и особой любовью к детям.

Новый год в США - один из государственных праздников страны. Отмечается 1 января каждого года по григорианскому календарю. Несмотря на то что по популярности он уступает католическому Рождеству, в ряде городов США появились и передаются свои новогодние традиции. К слову, Рождество и Новый год в США сильно различаются по своему духовному содержанию. Рождество - это важный внутрисемейный праздник, наполненный религиозной символикой, а встреча Нового года носит публичный характер и часто проходит в виде вечеринки с друзьями в клубе, казино или на площади города.

В период с 12 по 17 апреля Новый год празднуют в Бирме. Он приходится на самые знойные и горячие тамошние дни. О точном дне празднования сообщает министерство культуры специальным указом, и торжества длятся три дня.

16 июля Новый год отмечают некоторые племена майя в Мексике.

7 октября новогодние праздники приходят в Гамбию и Индонезию. Для местных жителей это особая дата - можно надеть свои лучшие наряды, прихорошиться, попросить друг у друга прощения за все обиды и вступить в Новый год с чистой совестью.

18 ноября один год сменяется другим на территории Гавайских островов, Океании и Йемена. В этих регионах Новый год встречают позже всех, когда другие страны уже готовятся встретить год следующий.

Ну и в завершение, для приверженцев традиции отмечать приход Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января, не стоит забывать и про день сегодняшний - незаслуженно забытое 30 декабря.