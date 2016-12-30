Сегодня: беспошлинная нефть, дело экс-министра обороны, погода на Новый год

Путин подписал указ о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан. Президент России утвердил ратифицированное ранее соглашение о сотрудничестве в сфере торговли ГСМ между Бишкеком и Москвой. Теперь в отношении нефти и нефтепродуктов, которые поставляются из России в Кыргызстан для внутреннего потребления, не будут взиматься вывозные таможенные пошлины. При этом в документе отдельно прописан запрет на реэкспорт ГСМ из Кыргызстана в третьи страны. В случае выявления таких фактов они будут тщательно расследоваться. При отсутствии должного контроля и повторных нарушений Россия оставляет за собой право прекратить беспошлинную отгрузку нефтепродуктов.

Отечественные экономисты видят в этом множество плюсов, по их оценкам, себестоимость нефтепродуктов снизится в Кыргызстане примерно на 25 процентов. Местные перерабатывающие предприятия теперь обеспечены работой и постоянно загружены. Но антимонопольному ведомству придется очень внимательно отслеживать ценовую политику. Соблазн завысить стоимость топлива может быть очень велик.

Уголовное дело экс-министра обороны передано в суд. Военная прокуратура завершила следствие, по материалам которого Таалайбек Омуралиев обвиняется в превышении должностных полномочий и нецелевом использовании бюджетных средств. Вменяемая подозреваемому 305-я статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет и внушительный денежный штраф.

Установлено, что Омуралиев, на тот момент министр обороны, при соучастии главы финансово-хозяйственного управления ведомства перечислил на счета коммерческой структуры 5 миллионов сомов. Бюджетные средства предназначались совершенно на другие цели. А деньги в течение двух лет так и крутились в частной фирме.

Президент и главы трех ветвей власти подвели итоги года. Сегодня Алмазбек Атамбаев провел встречу со спикером парламента Чыныбаем Турсунбековым, премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и главой Верховного суда Айнаш Токбаевой. Обсудили достигнутые результаты и наметили планы на будущее. Политики отметили, что наиболее важным событием 2016 года стало принятие на всенародном референдуме обновленной Конституции. Как подчеркивается в сообщении пресс-службы главы государства, "принятые изменения направлены на укрепление государственности и независимости Кыргызстана, устранение имеющихся угроз и эффективную реализацию важных реформ".

"Мы идем в правильном направлении, Кыргызстан становится крепче и стабильнее. Но нам еще многое предстоит сделать - нужно работать еще больше и усерднее, чтобы закрепить принципы дальнейшего устойчивого развития страны во всех сферах. Надо заложить прочный фундамент для будущего процветания и сделать позитивные тенденции необратимыми", - заявил на встрече президент Атамбаев.

Новоизбранный Бишкекский городской кенеш собрался на первую сессию. Сегодня по большей части решались процедурные и внутренние вопросы. Поэтому никто особенно не торопился. Заседание началось почти с часовым опозданием, так как депутаты еще в кулуарах решили определиться и с лидерами фракций, и с тем, кто войдет в коалицию большинства.

В правящий альянс вошли СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан" - всего 30 депутатов. Лидером коалиции большинства избран Алмаз Кененбаев, а должность спикера горкенеша занял Канатбек Музуралиев. В оппозиции оказались "Онугуу-Прогресс" и "Мекеним Кыргызстан", меньшинство состоит из 15 народных избранников.

На Новый год осадков не ожидается. Ближайшей ночью снег, по прогнозам синоптиков, прекратится, но достаточно теплый для этого времени года фронт теплого воздуха останется в Кыргызстане. 31 декабря и 1 января ночью в Бишкеке ожидаются небольшие заморозки -3...-5, в первый день нового года воздух прогреется до +7 градусов.

В горных районах действует штормовое предупреждение. Его накануне распространило МЧС. В связи с прошедшими обильными осадками на склонах скопилось большое количество снега. Лавиноопасно практически на всех горных трассах. Список наиболее опасных участков здесь.

"Завещание отца" выдвинут на соискание российской кинопремии "Ника". Такое решение была принято на заседании нового правления Союза кинематографистов Кыргызстана. Картина режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу будет претендовать на бронзовую статуэтку "Ника" в номинации "Лучший фильм СНГ".

Также Союз кинематографистов принял решение выдвинуть создателей художественного фильма "Курманжан датка" на государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула. В наградном списке - режиссер-постановщик Садык Шер-Нияз, автор сценария Бакытбек Турдубаев, оператор-постановщик Мурат Алиев, исполнители главных ролей Назира Мамбетова и Элина Абай кызы.