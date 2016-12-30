MegaCom: готовность к новогодним праздникам № 1!

MegaCom сообщает о готовности сети к повышенной нагрузке в новогоднюю ночь. Традиционно наибольшая нагрузка ожидается в период с 23.00 31 декабря до 01.00 1 января, когда миллионы абонентов поздравляют друг друга.

Техническими специалистами MegaCom проведен целый комплекс работ по увеличению емкости сети в местах городских праздничных мероприятий, расширению каналов передачи данных, а также каналов междугородней и международной связи. Одна из главных рекомендаций от специалистов компании MegaCom – не откладывать поздравления, а начинать заранее, может быть даже уже сейчас. Чтобы каждый имел возможность дозвониться и поздравить близких, предусмотрен ряд мер:

с 10.00 часов 30.12.2016 г. до 14.00 часов 01.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги "Кто звонил?"; с 00.00 часов 30.12.2016 г. до 00.00 часов 02.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги "Прозрачный счет"; с 01.00 часов на 06.00 часов 01.01.2017 г. снятие абонентской платы по всем тарифным планам, опциям и услугам будет перенесено; абонентская плата на тарифном плане "Элдик" за 01.01.17 г. будет списана 31.12.16 г. с 20.00 до 23.59.

Отметим, в праздничные дни специалисты контакт-центра *500 будут работать в штатном режиме, более того, организовано дополнительное дежурство сотрудников. Ниже вашему вниманию представлен новогодний режим работы Центров продаж и обслуживания и фирменных салонов компании MegaCom:

ЦПО график работы на 31.12.2015 график работы на 01.01.2016 ЦУМ-1 с 10:00 до 19:00 Выходной ЦУМ-2 с 10:00 до 19:00 Выходной Вефа штатный режим с 13:00 до 21:00 Бета 2 штатный режим Выходной Беш-Сары с 09:00 до 15:00 1,2 января выходной Восток-5 штатный режим с 13:00 до 20:00 Бишкек Парк с 10:00 до 20:00 выходной Аламединский штатный режим с 13:00 до 19:00 Запад штатный режим с 13:00 до 18:00 Дордой 1 штатный режим Выходной Дордой 2 штатный режим Выходной Кара-Балта штатный режим с 13:00 до 18:00 Беловодское штатный режим с 13:00 до 17:00 Кант штатный режим 1,2 января выходной Токмак штатный режим с 13:00 до 17:00 Чолпон-Ата штатный режим с 13:00 до 18:00 Каракол штатный режим с 13:00 до 18:00 Нарын штатный режим с 13:00 до 18:00 Талас штатный режим с 13:00 до 18:00 Ош-1 штатный режим с 13:00 до 19:30 Ош-2 штатный режим с 13:00 до 19:00 Ош-3 штатный режим Выходной Ноокат штатный режим с 13:00 до 18:00 Араван штатный режим с 13:00 до 18:00 Кара-Суу штатный режим с 13:00 до 18:00 Узген штатный режим Выходной Джалал-Абад штатный режим с 13:00 до 18:00 Сузак штатный режим с 13:00 до 18:00 Майлуу-Суу штатный режим с 13:00 до 18:00 Ала-Бука штатный режим с 13:00 до 17:30 Баткен штатный режим с 13:00 до 18:00 Кызыл-Кия штатный режим с 13:00 до 18:00 Исфана штатный режим с 13:00 до 18:00

MegaCom поздравляет всех с наступающими праздниками! Оставайтесь на связи и будьте по-настоящему рядом друг с другом.

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