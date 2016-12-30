MegaCom: готовность к новогодним праздникам № 1!

MegaCom сообщает о готовности сети к повышенной нагрузке в новогоднюю ночь. Традиционно наибольшая нагрузка ожидается в период с 23.00 31 декабря до 01.00 1 января, когда миллионы абонентов поздравляют друг друга.
Техническими специалистами MegaCom проведен целый комплекс работ по увеличению емкости сети в местах городских праздничных мероприятий, расширению каналов передачи данных, а также каналов междугородней и международной связи. Одна из главных рекомендаций от специалистов компании MegaCom – не откладывать поздравления, а начинать заранее, может быть даже уже сейчас. Чтобы каждый имел возможность дозвониться и поздравить близких, предусмотрен ряд мер:
Отметим, в праздничные дни специалисты контакт-центра *500 будут работать в штатном режиме, более того, организовано дополнительное дежурство сотрудников. Ниже вашему вниманию представлен новогодний режим работы Центров продаж и обслуживания и фирменных салонов компании MegaCom:
|ЦПО
|график работы на 31.12.2015
|график работы на 01.01.2016
|ЦУМ-1
|с 10:00 до 19:00
|Выходной
|ЦУМ-2
|с 10:00 до 19:00
|Выходной
|Вефа
|штатный режим
|с 13:00 до 21:00
|Бета 2
|штатный режим
|Выходной
|Беш-Сары
|с 09:00 до 15:00
|1,2 января выходной
|Восток-5
|штатный режим
|с 13:00 до 20:00
|Бишкек Парк
|с 10:00 до 20:00
|выходной
|Аламединский
|штатный режим
|с 13:00 до 19:00
|Запад
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Дордой 1
|штатный режим
|Выходной
|Дордой 2
|штатный режим
|Выходной
|Кара-Балта
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Беловодское
|штатный режим
|с 13:00 до 17:00
|Кант
|штатный режим
|1,2 января выходной
|Токмак
|штатный режим
|с 13:00 до 17:00
|Чолпон-Ата
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Каракол
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Нарын
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Талас
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Ош-1
|штатный режим
|с 13:00 до 19:30
|Ош-2
|штатный режим
|с 13:00 до 19:00
|Ош-3
|штатный режим
|Выходной
|Ноокат
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Араван
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Кара-Суу
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Узген
|штатный режим
|Выходной
|Джалал-Абад
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Сузак
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Майлуу-Суу
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Ала-Бука
|штатный режим
|с 13:00 до 17:30
|Баткен
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Кызыл-Кия
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
|Исфана
|штатный режим
|с 13:00 до 18:00
MegaCom поздравляет всех с наступающими праздниками! Оставайтесь на связи и будьте по-настоящему рядом друг с другом.
В центре внимания