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MegaCom: готовность к новогодним праздникам № 1!

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MegaCom сообщает о готовности сети к повышенной нагрузке в новогоднюю ночь. Традиционно наибольшая нагрузка ожидается в период с 23.00 31 декабря до 01.00 1 января, когда миллионы абонентов поздравляют друг друга.

Техническими специалистами MegaCom проведен целый комплекс работ по увеличению емкости сети в местах городских праздничных мероприятий, расширению каналов передачи данных, а также каналов междугородней и международной связи. Одна из главных рекомендаций от специалистов компании MegaCom – не откладывать поздравления, а начинать заранее, может быть даже уже сейчас. Чтобы каждый имел возможность дозвониться и поздравить близких, предусмотрен ряд мер:

  1. с 10.00 часов 30.12.2016 г. до 14.00 часов 01.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги "Кто звонил?";
  2. с 00.00 часов 30.12.2016 г. до 00.00 часов 02.01.2017 г. будет приостановлено действие услуги "Прозрачный счет";
  3. с 01.00 часов на 06.00 часов 01.01.2017 г. снятие абонентской платы по всем тарифным планам, опциям и услугам будет перенесено;
  4. абонентская плата на тарифном плане "Элдик" за 01.01.17 г. будет списана 31.12.16 г. с 20.00 до 23.59.

Отметим, в праздничные дни специалисты контакт-центра *500 будут работать в штатном режиме, более того, организовано дополнительное дежурство сотрудников. Ниже вашему вниманию представлен новогодний режим работы Центров продаж и обслуживания и фирменных салонов компании MegaCom:

ЦПОграфик работы на 31.12.2015график работы на 01.01.2016
ЦУМ-1с 10:00 до 19:00Выходной
ЦУМ-2с 10:00 до 19:00Выходной
Вефаштатный режимс 13:00 до 21:00
Бета 2штатный режимВыходной
Беш-Сарыс 09:00 до 15:001,2 января выходной
Восток-5штатный режимс 13:00 до 20:00
Бишкек Паркс 10:00 до 20:00выходной
Аламединскийштатный режимс 13:00 до 19:00
Западштатный режимс 13:00 до 18:00
Дордой 1штатный режимВыходной
Дордой 2штатный режимВыходной
Кара-Балташтатный режимс 13:00 до 18:00
Беловодскоештатный режимс 13:00 до 17:00
Кантштатный режим1,2 января выходной
Токмакштатный режимс 13:00 до 17:00
Чолпон-Аташтатный режимс 13:00 до 18:00
Караколштатный режимс 13:00 до 18:00
Нарынштатный режимс 13:00 до 18:00
Таласштатный режимс 13:00 до 18:00
Ош-1штатный режимс 13:00 до 19:30
Ош-2штатный режимс 13:00 до 19:00
Ош-3штатный режимВыходной
Ноокатштатный режимс 13:00 до 18:00
Араванштатный режимс 13:00 до 18:00
Кара-Сууштатный режимс 13:00 до 18:00
Узгенштатный режимВыходной
Джалал-Абадштатный режимс 13:00 до 18:00
Сузакштатный режимс 13:00 до 18:00
Майлуу-Сууштатный режимс 13:00 до 18:00
Ала-Букаштатный режимс 13:00 до 17:30
Баткенштатный режимс 13:00 до 18:00
Кызыл-Кияштатный режимс 13:00 до 18:00
Исфанаштатный режимс 13:00 до 18:00

MegaCom поздравляет всех с наступающими праздниками! Оставайтесь на связи и будьте по-настоящему рядом друг с другом.

В центре внимания

URL: http://www.vb.kg/352953
Теги:
Новый год, сотовый оператор, #MegaCom
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