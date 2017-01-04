В Китае впервые объявили "красный" уровень опасности из-за смога

Национальный метеорологический центр Китая объявил в ряде северных и восточных регионов страны "красный" уровень опасности из-за установившегося густого смога. Как сообщает TJournal со ссылкой на информационное агентство "Синьхуа", подобное заявление сделано впервые.

Китай имеет цветовую маркировку системы предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. Красный - самый серьёзный, затем идут оранжевый, жёлтый и синий.

Предыдущий, "оранжевый" уровень был введён властями ещё 30 декабря. Тогда же приостановили работу нескольких строек и предприятий. Детям, пожилым людям и лицам с заболеваниями органов дыхания было рекомендовано воздержаться от длительного пребывания вне помещений.

Согласно прогнозам метеорологов, снижения уровня загрязнения следует ожидать не раньше 5 января.