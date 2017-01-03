Террорист, расстрелявший 39 человек в Турции, оказался кыргызстанцем

3999  7
Гулиза Авазова

Террорист, расстрелявший 39 человек в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле (Турции) оказался гражданином Кыргызстана. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как уточняется, данную информацию распространили правоохранительные органы Турции, которые и установили личность подозреваемого в совершении теракта.

По предварительным данным, террористом оказался 28-летний Яхьё Машрапов (Iakhe Mashrapov), который получил паспорт Кыргызстана 21 октября 2016 года.

В СМИ появилось селфи-видео с подозреваемым, на котором он гуляет, вероятно, по площади Таксим. При этом не уточняется, когда было записано видео – до или после теракта в ночном клубе в Стамбуле.

Как сообщается, изображение паспорта подозреваемого продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Кыргызстана. Официально данная информация пока не подтверждалась.

Теракт в ночном клубе Стамбула произошел в новогоднюю ночь. Нападавший был один, он застрелил офицера полиции и одного прохожего, после чего вошел в клуб, в котором находились от 700 до 800 посетителей. Неизвестный открыл по гостям беспорядочную стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе иностранцы, а также 70 ранено. Преступник сбежал, ответственность за теракт взял ИГИЛ.

URL: http://www.vb.kg/352983
Теги:
терроризм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Теракт в Турции в новогоднюю ночь. Подозревают кыргызстанца (6 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
Адыл
03.01.2017, 18:14

Если это коррупция при выдаче паспорта, то ппц вам!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тимур Акматкулов
03.01.2017, 20:12
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2

Это из за коррупции, уже не первый террорист получивший Гражданство КР 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Адам Ахмадбаев
03.01.2017, 22:03
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 3
Комментариев: 8

Да любой желающий может получить наш паспорт,от 400$. Скольких узбеков видел в России чисто ради ТС взяли.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Лачин Бек
04.01.2017, 02:50
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 8

Таким темпом продаж паспортов скоро населения киргизи не 6 млн а 60 млн.

0
Цитировать
Жалоба модератору
ulukbek kanybekov
04.01.2017, 03:10
Карма: +25
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 44
Минусов: 19
Комментариев: 46

Прежде чем писать надо проверять инфу! Турецкие силовики задержали его, а затем извинившись, отпустили.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Jyldyz Beshebaeva
04.01.2017, 08:38
Карма: +61
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 80
Минусов: 19
Комментариев: 213

Вечерка, почему не перепроверяете информацию? На других новостных сайтах  есть видео с этим Машраповым, где он отровергает свою причастность к терракту. Его задерживали и в Турции, и в Кыргызстане из-за внешней схожести с предполагаемым террористом, но сразу отпустили. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Сергей Тихомиров
04.01.2017, 10:22
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 117
Минусов: 101
Комментариев: 297

Сходство людей на паспорте и видео нулевое. Из мелкого инцидента в аэропорту раздули такую шумиху.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  