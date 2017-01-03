Террорист, расстрелявший 39 человек в Турции, оказался кыргызстанцем

Террорист, расстрелявший 39 человек в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле (Турции) оказался гражданином Кыргызстана. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как уточняется, данную информацию распространили правоохранительные органы Турции, которые и установили личность подозреваемого в совершении теракта.

По предварительным данным, террористом оказался 28-летний Яхьё Машрапов (Iakhe Mashrapov), который получил паспорт Кыргызстана 21 октября 2016 года.

В СМИ появилось селфи-видео с подозреваемым, на котором он гуляет, вероятно, по площади Таксим. При этом не уточняется, когда было записано видео – до или после теракта в ночном клубе в Стамбуле.

Как сообщается, изображение паспорта подозреваемого продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Кыргызстана. Официально данная информация пока не подтверждалась.

Теракт в ночном клубе Стамбула произошел в новогоднюю ночь. Нападавший был один, он застрелил офицера полиции и одного прохожего, после чего вошел в клуб, в котором находились от 700 до 800 посетителей. Неизвестный открыл по гостям беспорядочную стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе иностранцы, а также 70 ранено. Преступник сбежал, ответственность за теракт взял ИГИЛ.