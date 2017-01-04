Машрапов не террорист. В Турции продолжают поиски стамбульского стрелка

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Кирилл Степанюк

Гражданин Кыргызстана, паспорт которого турецкая полиция представила СМИ как документ главного подозреваемого в стамбульском теракте, к налету на ночной клуб, скорее всего, отношения не имеет. Сообщает Вести.ru .

Яхье Машрапова, после того как его паспорт показали крупнейшие мировые агентства, спецслужбы нашли в его доме в Кара-Суу. Сотрудникам ГКНБ он рассказал, что с 1 по 3 января действительно находился в Турции по делам бизнеса. Машрапов торгует на Кара-Суйском рынке. Когда покидал Стамбул, с ним уже беседовала турецкая полиция.

"Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что задержали меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немножко похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", - сообщил Машрапов журналистам.

Паспорт гражданина Кыргызстана попал в СМИ, скорее всего, случайно. Полиция продолжает поиски террориста по записям с камер видеонаблюдения и селфи-видео, которое убийца сделал на стамбульской площади. Визуальное сходство с фото с паспорта Машрапова, если и имеет, то весьма и весьма условное.

Теракт в ночном клубе "Рейна" был совершен в новогоднюю ночь – на входе неизвестный расстрелял полицейских и охранников, после чего проник внутрь и открыл огонь из автомата по посетителям. В результате нападения погибли 39 человек, около 60 получили ранения.

Собранные на месте преступления улики указывают на то, что киллер проходил спецподготовку. Эксперты по безопасности предполагают, что террорист - профессиональный убийца высокого уровня и, вероятно, ранее уже стрелял в людей, в том числе и в зонах конфликтов. В разных городах Турции по подозрению в причастности к стамбульскому теракту арестованы 63 боевика ИГИЛ.

URL: http://www.vb.kg/352991
Теги:
Турция, теракт
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Сюжет: Теракт в Турции в новогоднюю ночь. Подозревают кыргызстанца (6 материалов)
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Комментарии
милена воронова
04.01.2017, 09:28
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Комментариев: 12

У человека на паспорте другая форма головы в отличии от террориста на видео. Что-то турецкая полиция непрофессионально работает.

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Даке Маматкасым
04.01.2017, 10:23
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я в первый раз когда эти фото увидел тоже сразу подумал что разные же люди. немного похожи, поэтому Машрапова вообще повели на допрос в Турции, но как можно было распространить такую неверную информацию, вообще не понимаю.

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Сергей Тихомиров
04.01.2017, 10:31
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На месте Маршапова я бы подал в суд на сотрудников полиции аэропорта. Слили его фото в сеть, раздули скандал. Удар и по его личной деловой репутации, и по репутации страны.

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Kg club
04.01.2017, 13:30

во всех крупных изданиях уже напечатали что террорист с Кыргызстана. Турецкое ведомство должно официально извинится за ошибку, за испорченный репутаж страны.

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Mark Kasmakunov
04.01.2017, 17:47
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Проблема в том, что во всех крупных СМИ мира это информация прошла. Мол, террорист из Кыргызстана. А теперь глядите, ошиблась полиция. Но турецкая полиция нанесла огромный урон имиджу Кыргызстана. Почему наш МИД молчит? С турецкой стороны это было омерзительно. Ничего хорошего я им не желаю.

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bischof bo?mann
04.01.2017, 21:55
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Комментариев: 21

Вы, ВБ,странно даете опревержение - на снимке террорист,которого ищут,а вы пишете он Машрапов ! Вы,в конце концов,определитесь,который из них террорист. А Машрапову я посоветую,подать в суд на газету "Вечерний Бишкек" . 

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