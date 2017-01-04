Машрапов не террорист. В Турции продолжают поиски стамбульского стрелка

Гражданин Кыргызстана, паспорт которого турецкая полиция представила СМИ как документ главного подозреваемого в стамбульском теракте, к налету на ночной клуб, скорее всего, отношения не имеет. Сообщает Вести.ru .

Яхье Машрапова, после того как его паспорт показали крупнейшие мировые агентства, спецслужбы нашли в его доме в Кара-Суу. Сотрудникам ГКНБ он рассказал, что с 1 по 3 января действительно находился в Турции по делам бизнеса. Машрапов торгует на Кара-Суйском рынке. Когда покидал Стамбул, с ним уже беседовала турецкая полиция.

"Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что задержали меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немножко похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", - сообщил Машрапов журналистам.

Паспорт гражданина Кыргызстана попал в СМИ, скорее всего, случайно. Полиция продолжает поиски террориста по записям с камер видеонаблюдения и селфи-видео, которое убийца сделал на стамбульской площади. Визуальное сходство с фото с паспорта Машрапова, если и имеет, то весьма и весьма условное.

Теракт в ночном клубе "Рейна" был совершен в новогоднюю ночь – на входе неизвестный расстрелял полицейских и охранников, после чего проник внутрь и открыл огонь из автомата по посетителям. В результате нападения погибли 39 человек, около 60 получили ранения.

Собранные на месте преступления улики указывают на то, что киллер проходил спецподготовку. Эксперты по безопасности предполагают, что террорист - профессиональный убийца высокого уровня и, вероятно, ранее уже стрелял в людей, в том числе и в зонах конфликтов. В разных городах Турции по подозрению в причастности к стамбульскому теракту арестованы 63 боевика ИГИЛ.