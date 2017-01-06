Такое только у нас: Что шокирует иностранцев в кыргызских застольях

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Айдана Абдуваитова

В Кыргызстан приезжает много иностранцев, которые интересуются нашей культурой и в восторге от наших гор и джайлоо, но изучение страны лучше всего начинать с национальной кухни, ведь в ней столько всего вкусного, странного и ошеломительного для иностранцев.

"ВБ" собрал привычки на кыргызских застольях, которые невозможно объяснить иностранцам. Они должны это просто увидеть и попробовать.

Кыргызское застолье. Бессмысленное и беспощадное... для пищеварения

Иностранцев шокирует то, что в национальной кухне не разделена подача блюд. Мы любим есть все и сразу, поэтому на столе у нас одновременно стоят деликатесы, салаты, соленья, фрукты, сладости и выпечка. И обилие стольких блюд несколько коробит европейцев, ведь они не привыкли есть сразу столько всего разного.

Но по-настоящему "убивает" их пищеварение кыргызское гостеприимство - когда хозяин заставляет все это съесть, а все недоеденное приходится еще и забирать с собой.

Мясо, мясо и еще мясо

На столе у кыргызов преобладает мясо. В огромном количестве и разном виде. И если о положении гостя в других странах могут судить по его регалиям, званию и внешнему виду, то у кыргызов судят по тому, какое мясо ему подают, ведь каждый кусок играет даже политическую и дипломатическую роль. Кыргызы могут даже обидеться из-за "неправильного" куска мяса.

Во время застолья мы можем употребить всю тушу животного. В ход идут все внутренности, кишки, жир, конечности и голова, которая подается самому почетному гостю, а он должен ее разделить со всеми другими.

Когда иностранцу подают тарелку с чучуком, то ему становится немного не по себе, но попробовав, он уже не может остановиться. Хотя ему в любом случае, не стоит показывать шок. Хозяин может обидеться - мясо ведь.

Операция "Баштык"

С каждого застолья кыргызы уносят домой гостинцы и порой в таком количестве, что могут еще несколько дней не готовить. Традиция древняя и в отличие от других не потеряла свою значимость. Раньше это было связано с тем, что гостям подавали весьма внушительные части туши и съесть все это сразу было невозможно. Поэтому недоеденные куски мяса после застолья забирали с собой, но постепенно эта привычка перешла на все, что находится на столе: деликатесы, сладости, фрукты. И это укоренилось настолько, что в народе ее стали называть операцией "Баштык" и добавили в ресторанный сервис. Пока гости развлекаются, официанты перекладывают мясо, самсы в пакеты или контейнеры, тем самым избавляя их от неловких движений.

Такая привычка не только у нас, но и в Казахстане и других соседних странах.

Но хуже всего то, что особо активные гости могут вместе с едой забрать даже ложки и вилки.

Суеверие "Жуксун"

Еще больше шокировать иностранцев, чем операция "Баштык" может только суеверие "Жуксун", когда взрослые дают детям остатки еды почетных гостей. Есть поверье, что таким образом талант, успех и слава этого человека передастся и подрастающему ребенку.

Обглоданная кость к красивой невесте?

В конце застолья кыргызы принимаются тщательно обгладывать кости, начисто соскабливая с них остатки мяса ножом. И для какого-нибудь европейца это просто дикая картина. "Варвары!", - ужаснется он. Но вот кыргызы так не считают. Грех ведь оставлять остатки мяса, да и за этим неспешным делом можно обсудить политику, а ее, как вы знаете, у нас любят обсуждать.

А еще у кыргызов есть поверье: чем чище обгладываешь кость, тем красивее будет твоя вторая половинка. Но это уже у кого как получается.

URL: http://www.vb.kg/353003
Теги:
культура
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