"Хочется вернуться!". Российские магистрантки о практике в Оше

В рамках проекта "Магистр русского языка - 2024", организованного Россотрудничеством, в городе Ош проходят практику магистрантки из России. Они проводят занятия для студентов и школьников, делятся методиками с учителями и знакомятся с культурой Кыргызстана. О том, как их встретила республика, почему местные педагоги вдохновляют и какие впечатления они увезут домой, рассказали VB.KG участницы программы Александра Филиппова и Алина Городецкая.

- Какие впечатления у вас от Кыргызстана и от людей здесь?

Александра: - Мы увезём отсюда самые яркие и тёплые эмоции. Именно здесь мы прочувствовали сильное желание людей изучать русский язык. Нас удивило, что интерес проявляют не только школьники, но и учителя-русисты. Нас встречали невероятно добрые, отзывчивые люди, которые всегда готовы прийти на помощь, поддержать, рассказать о себе, о своей культуре. Такое отношение создаёт ощущение настоящего гостеприимства.

Алина: - Мы отметили, что окружающие невероятно открыты в общении. Коллеги, студенты, сотрудники отеля каждый делился чем-то важным: историями из жизни, интересными фактами о стране, традициях. От этого ещё больше чувствуешь тепло и дружелюбие местных жителей.

- Как прошла ваша работа в университете и школе?

Александра: - Проект дал нам опыт сразу в нескольких направлениях: мы проводили уроки в школе, организовывали занятия и мастер-классы для педагогов, а также участвовали в образовательном процессе в университете. Самое ценное - видеть в глазах коллег-педагогов настоящий интерес к новому опыту и понимание, что они смогут использовать полученные знания в своей работе.

Алина: - Студенты нас поразили. Ребята очень замотивированы: им интересно изучать русский язык, они проявляют ответственность, творческий подход и позитив. Мы узнали от них много о культуре Кыргызстана, а они - о нашей. Это был именно обмен, а не односторонний процесс.

- Насколько оправдались ожидания по поводу языковой среды?

Алина: - Я ожидала, что будут сложности, потому что слышала о небольшой распространённости русского языка в некоторых районах. Но в университете нас встретили очень хорошо: всегда готовы помочь, подсказать, поделиться методиками и особенностями работы со студентами.

Александра: - Благодаря этому языковых трудностей почти не возникало. Напротив - общение оказалось лёгким и продуктивным.

- Удалось ли вам познакомиться с природой и культурой региона?

Александра: - Да, мы отправились на несколько экскурсий. В Кара-Кой нам рассказали много красивых легенд, а виды оказались просто невероятными: горы, деревья, свежий воздух - всё это восхищает.

Алина: - Мы также побывали в Лагланских каньонах и на Папанском водохранилище. Узнали много интересного об этих местах, об их значении. Природа Кыргызстана удивительно красивая, и это первое, что хочется рассказывать всем после поездки.

- Что для вас стало самым приятным в этой профессиональной поездке?

Александра: - Возможность делиться своим опытом и видеть отклик. Это то, ради чего мы становимся педагогами.

Алина: - И понимание, что результаты нашей работы останутся здесь, в уроках, в методиках, в желании ребят и дальше изучать русский язык.

- Какие впечатления увезёте домой?

Обе: Самые тёплые и положительные. Мы познакомились с большим количеством удивительных людей, прикоснулись к культуре Кыргызстана и смогли проявить себя как педагоги, которым действительно интересно делиться знаниями и своей культурой. Этот опыт важен для нас и профессионально, и лично.

Победительницы конкурса "Магистр русского языка – 2024" тепло поблагодарили Русский дом в Оше за внимательное отношение и постоянную помощь на протяжении всей практик. Девушки подчеркнули, что их работа в Оше прошла особенно легко и комфортно благодаря содействию Русского дома. Сотрудники учреждения заранее помогли установить связь с директорами школ, сопровождали волонтеров в первые дни и оказывали необходимую организационную и информационную поддержку. Благодаря этому девушки быстро освоились в новом городе, почувствовали уверенность и смогли полностью сосредоточиться на занятиях с учениками и сотрудничестве с педагогами.