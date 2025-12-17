Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

"Хочется вернуться!". Российские магистрантки о практике в Оше

224  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках проекта "Магистр русского языка - 2024", организованного Россотрудничеством, в городе Ош проходят практику магистрантки из России. Они проводят занятия для студентов и школьников, делятся методиками с учителями и знакомятся с культурой Кыргызстана. О том, как их встретила республика, почему местные педагоги вдохновляют и какие впечатления они увезут домой, рассказали VB.KG участницы программы Александра Филиппова и Алина Городецкая.

- Какие впечатления у вас от Кыргызстана и от людей здесь?

Александра: - Мы увезём отсюда самые яркие и тёплые эмоции. Именно здесь мы прочувствовали сильное желание людей изучать русский язык. Нас удивило, что интерес проявляют не только школьники, но и учителя-русисты. Нас встречали невероятно добрые, отзывчивые люди, которые всегда готовы прийти на помощь, поддержать, рассказать о себе, о своей культуре. Такое отношение создаёт ощущение настоящего гостеприимства.

Алина: - Мы отметили, что окружающие невероятно открыты в общении. Коллеги, студенты, сотрудники отеля каждый делился чем-то важным: историями из жизни, интересными фактами о стране, традициях. От этого ещё больше чувствуешь тепло и дружелюбие местных жителей.

- Как прошла ваша работа в университете и школе?

Александра: - Проект дал нам опыт сразу в нескольких направлениях: мы проводили уроки в школе, организовывали занятия и мастер-классы для педагогов, а также участвовали в образовательном процессе в университете. Самое ценное - видеть в глазах коллег-педагогов настоящий интерес к новому опыту и понимание, что они смогут использовать полученные знания в своей работе.

Алина: - Студенты нас поразили. Ребята очень замотивированы: им интересно изучать русский язык, они проявляют ответственность, творческий подход и позитив. Мы узнали от них много о культуре Кыргызстана, а они - о нашей. Это был именно обмен, а не односторонний процесс.

- Насколько оправдались ожидания по поводу языковой среды?

Алина: - Я ожидала, что будут сложности, потому что слышала о небольшой распространённости русского языка в некоторых районах. Но в университете нас встретили очень хорошо: всегда готовы помочь, подсказать, поделиться методиками и особенностями работы со студентами.

Александра: - Благодаря этому языковых трудностей почти не возникало. Напротив - общение оказалось лёгким и продуктивным.

- Удалось ли вам познакомиться с природой и культурой региона?

Александра: - Да, мы отправились на несколько экскурсий. В Кара-Кой нам рассказали много красивых легенд, а виды оказались просто невероятными: горы, деревья, свежий воздух - всё это восхищает.

Алина: - Мы также побывали в Лагланских каньонах и на Папанском водохранилище. Узнали много интересного об этих местах, об их значении. Природа Кыргызстана удивительно красивая, и это первое, что хочется рассказывать всем после поездки.

- Что для вас стало самым приятным в этой профессиональной поездке?

Александра: - Возможность делиться своим опытом и видеть отклик. Это то, ради чего мы становимся педагогами.

Алина: - И понимание, что результаты нашей работы останутся здесь, в уроках, в методиках, в желании ребят и дальше изучать русский язык.

- Какие впечатления увезёте домой?

Обе: Самые тёплые и положительные. Мы познакомились с большим количеством удивительных людей, прикоснулись к культуре Кыргызстана и смогли проявить себя как педагоги, которым действительно интересно делиться знаниями и своей культурой. Этот опыт важен для нас и профессионально, и лично.

Победительницы конкурса "Магистр русского языка – 2024" тепло поблагодарили Русский дом в Оше за внимательное отношение и постоянную помощь на протяжении всей практик. Девушки подчеркнули, что их работа в Оше прошла особенно легко и комфортно благодаря содействию Русского дома. Сотрудники учреждения заранее помогли установить связь с директорами школ, сопровождали волонтеров в первые дни и оказывали необходимую организационную и информационную поддержку. Благодаря этому девушки быстро освоились в новом городе, почувствовали уверенность и смогли полностью сосредоточиться на занятиях с учениками и сотрудничестве с педагогами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453202
Теги:
Ош, Россия, русский язык, студенты, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  