Вьетнамец 18 лет прожил с ножницами в животе

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Во Вьетнаме хирурги извлекли из желудка 54-летнего мужчины медицинские ножницы, забытые их коллегами в его животе во время операции 18 лет назад.

Как передает RFi, ссылаясь на данные AFP, в 1998 году мужчина попал в автокатастрофу и во время проведения хирургической операции врачи забыли в его животе 15-сантиметровые ножницы. Все это время - почти 20 лет - он жил "нормальной жизнью", ел и пил без проблем. Однако в последнее время мужчина стал страдать от болей в животе. Ему назначили УЗИ и обнаружили причину - ножницы в желудке.

Чтобы вытащить инструмент, хирургам потребовалось около трех часов. В больнице, где прошла операция, отмечают, что пациент "хорошо восстанавливается". Теперь следователи разыскивают врачей, которые в 1998 году совершили ошибку.

URL: http://www.vb.kg/353008
Теги:
Китай, операция
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