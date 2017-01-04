В некоторых районах Бишкека и Чуйской области завтра не будет света

С 9.00 до 18.00 перебои в электроснабжении возможны по улицам Рысмендеева, Иманалиева, Лесхозная, Кольбаева Фирсова.

С 9.00 до 13.00 отключения возможны в жилом массиве Токолдош.

С 13.00 до 17.00 перерывы в электроснабжении ощутят жители домов № 5, 10, 10/1, 16 и 16/1 5-го микрорайона.

С 9.00 до 16.00 электроэнергия перестанет поступать в жилой массив Ак-Бата.

С 9.00 до 17.00 отключения возможны в жилом массиве Арча – Бешик.

В Чуйской области в Аламудунском районе отключению подвергнутся села Арашан, Чункурчак и Татыр

В городе Кара-Балта перерывы в энергоснабжении возможны на четырех улицах: Карла-Маркса, Мира, Ленина, Бейшеналиевой.