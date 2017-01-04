Сегодня: напутали с террористом, кто идет в мэры, угроза оползня в Алае

Турецкие СМИ перепутали террориста с бизнесменом. Паспорт гражданина Кыргызстана Яхье Машрапова был показан крупнейшими мировыми каналами и агентствами как документ, принадлежавший боевику, устроившему кровавую бойню в стамбульском ночном клубе. Турецкая пресса и полиция так запутались, что обвинили в терроризме предпринимателя из Кара-Суу.

Яхье Машрапов на самом деле находился с 1 по 3 января в Турции по делам бизнеса. Перед вылетом в Бишкек полиция уже проводила его допрос в стамбульском аэропорту, проверяя возможную причастность к расстрелу в ночном клубе. Рейс задержали на час, но Машрапова из Турции выпустили. Второй раз его начали искать уже местные сыщики, после того как паспорт гражданина Кыргызстана был продемонстрирован как документ главного подозреваемого в совершении теракта. Предприниматель был уже дома в Кара-Суу, где еще раз дал показания сотрудникам ГКНБ.

Сегодня власти Турции заявили о том, что им удалось установить личность убийцы, учинившего расправу в ночном клубе "Рейна", это не Машрапов. Напомним, в результате теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле были убиты 39 и получили ранения более 60 человек.

Новый старый мэр. Едва успевшая образоваться коалиция большинства в Бишкекском городском кенеше выдвинула по пост главы муниципалитета Албека Ибраимова. Правящий альянс, представляя своего кандидата, так активно расшаркивался перед ним, что депутаты, дай им волю, еще перед Новым годом могли поздравить Ибраимова с победой на выборах и вручить ему букет с ключами от города.

В том, кто будет избран мэром Бишкека 11 января на сессии горкенеша, интриги нет никакой. И даже выдвижение в мэры Нурдина Абдылдаева, как кандидата от фракции "Онугуу - Прогресс", абсолютно ничего не меняет. Зато теперь будет повод заявить, что выборы мэра проходили на альтернативной основе и в конкурентной борьбе.

Оползень может накрыть село в Алае. В непосредственной близости от небольшого населенного пункта Чакмак, на горном хребте зафиксированы подвижки пластов грунта. На склоне появились характерные трещины, произошло осыпание камней и почвы.

Отселены жители нескольких домов, находящихся в зоне возможного схода оползня, всего эвакуировано 25 человек. Установлено круглосуточное наблюдение за опасным участком. Для мониторинга за складывающейся ситуацией привлечены специалисты МЧС и Комитета по гражданской обороне.

Доллар за праздники похудел. Американская валюта стала дешевле на 30 тыйынов. Даже в дни предновогоднего ажиотажа на валютном рынке активности не отмечалось. Спроса на иностранную валюту не наблюдалось и в первый рабочий день нового года. Сегодня курс покупки доллара держится на уровне 68,9-69,2, предложения по продажам в пределах 69,3-69,45.

Как отмечают эксперты, предпосылок для резких колебаний курса национальной валюты в Кыргызстане нет. Рынок ведет себя стабильно, а Национальный банк располагает необходимыми ресурсами для сглаживания скачков как в одну, так и в другую сторону. Экономисты считают, что и в долгосрочной перспективе сом будет держаться стабильно и может даже немного укрепиться.

Молодой ученый из Кыргызстана победил в конкурсе Роскосмоса. Наш соотечественник Нурлан Усубалиев представил инновационную разработку в сфере космической техники. Детали этой работы не разглашается. Известно, что кыргызстанец занимается научными исследованиями в области оптико-электронного приборостроения и фотоники в Новосибирске.

Как отмечают в Роскосмосе и Фонде перспективных исследований, представленные учеными разработки, могут стать отправной точкой для появления перспективной техники для освоения космоса. Всего на конкурс было представлено около 100 работ, но труды лишь немногих ученых удостоены специальных наград.

Ночью морозно, днем около ноля. Гидрометцентр распространил прогноз погоды до конца рабочей недели. С 4 по 6 января в Кыргызстане погода будет переменчива и капризна. В четверг в большинстве областей ожидается снег, осадки выпадут в умеренном количестве и крупных неприятностей они не сулят. В пятницу вновь будет солнечно, но в то же время достаточно прохладно.

В Бишкеке в четверг и пятницу даже в дневные часы столбики термометров не будут подниматься выше ноля. По ночам в столице ожидаются заморозки до -6 градусов. В высокогорных районах по-прежнему холодно - по ночам ниже -20-ти, местами пройдет снег.