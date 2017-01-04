Подозреваемый в совершении теракта - уйгур. Его семья арестована

Подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле въехал на территорию Турции с семьей по поддельным паспортам, сообщает турецкое издание, сообщает турецкое издание Haberturk. Он переехал со своей женой и двумя детьми в турецкий город Конья в ноябре 2016 года.

Жена подозреваемого ранее заявила, что узнала о нападении по телевизору. По ее словам, она не знала, что ее муж относился к террористической группировке "Исламское государство". Однако в ходе следствия стало известно, что она не раскрыла настоящее имя и фамилию мужа. По данным издания, в настоящее время разыскиваемому мужчине дано кодовое имя.

По данным издания, мужчина по национальности уйгур. Личность террориста пока не раскрывается, его семья была взята под стражу, отмечает издание.

Также стало известно, что 20 человек, которые проживали в одном доме в Конье с подозреваемым в совершении теракта, были арестованы. Среди них 11 женщин, 9 мужчин, которые прибыли из Дагестана, Восточного Туркестана и Сирии.

Сообщается также, что нападавший приехал к клубу на такси, а затем достал автомат из багажника машины. Он убил полицейского и турагента, стоявших на входе, и зашел в здание. Внутри клуба в тот момент находилось по меньшей мере 400 человек. Нападавший вел стрельбу на протяжении семи минут, выпустив более сотни патронов. Затем, как сообщают в полиции, он переоделся и затерялся в толпе. Нападавший находится в розыске.

Напомним, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".