Христос воскрес! Православные христиане встречают Пасху

- Надежда Хохлова
Православные верующие в Бишкеке отмечают один из главных христианских праздников. Ночная служба, крестный ход и торжественный колокольный звон объединили сегодня сотни горожан во всех храмах столицы.

Центром празднования стал Свято-Воскресенский кафедральный собор, где богослужение возглавил епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий. Под пение стихиры "Воскресение Твое, Христе Спасе" вокруг собора был совершен крестный ход. В темноте пасхальной ночи огни свечей сливались в единое сияние, а колокольный звон наполнял пространство торжеством.

- Христос Воскресе! - звучало у входа в храм.

- Воистину Воскресе! - отвечали верующие.

Во время пасхальных часов священнослужители сменили светлые облачения на красные - цвет Пасхи и символ победы жизни над смертью. Вообще Пасха - центральное событие всей христианской истории. О Воскресении Христа повествуют евангелисты - Иоанн, Марк, Лука и Матфей. Согласно Евангелию, Христос был распят и умер за грехи людей, а затем Его тело сняли с креста праведные Иосиф Аримафейский и Никодим и положили в гробницу.

На третий день женщины-мироносицы пришли ко гробу с благовониями и увидели, что камень отодвинут, а гробница пуста. Ангел возвестил им о Воскресении Христа - событии, с которого начинается новая жизнь и надежда.

Во время Божественной литургии Пасхальное Евангелие читалось на разных языках, подчёркивая, что весть о Воскресении обращена ко всем людям.

По окончании службы епископ Савватий обратился к верующим с пасторским наказом:

- Давайте не остановимся на той радости, которую имеем сегодня в храме… но понесем эту радость, мир – соседям, друзьям, родственникам и даже врагам… Принесем в эти дни Пасхи, которые даны нам для утешения, прощения и благословения, - призвал Владыка.

Празднование Пасхи продолжается сорок дней, и всё это время верующие сохраняют и передают друг другу эту радость.

Особое место в пасхальные дни занимает Благодатный огонь. Он ежегодно сходит в Храм Гроба Господня в Иерусалим - месте, где, по преданию, произошли распятие, погребение и Воскресение Христа.

В этом году накануне Пасхи храм был закрыт из-за военных действий. Однако перед праздником израильские власти открыли его для паломников и журналистов, и церемония схождения Благодатного огня прошла при участии тысяч верующих.

На днях частицу Благодатного огня доставят в Бишкек. Раздача по традиции пройдет в Свято-Воскресенском кафедральном соборе, откуда огонь разойдётся по храмам Кыргызстана и домам верующих.


